Wenn Ferdinand Hirninger von seinen Erlebnissen in Ahrweiler spricht, wird deutlich, wie nahe ihm diese gehen. Vor allem, weil das Ahrtal im Rheinland so etwas wie eine zweite Heimat für ihn ist. Der Kirchener absolviert dort im Priesterseminar St. Lambert in Lantershofen das Theologiestudium für „Spätberufene“. Der Ort liegt kaum einen Kilometer oberhalb von Ahrweiler.

Der 46-Jährige kann sich noch gut an den 14. Juli erinnern. Am Mittw...