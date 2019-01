Projekt Kirchenchor sucht Sänger

Obermarchtal / swp

Seit einem halben Jahr ist der Diplom-Kirchenmusiker Gregor Simon Leiter des Obermarchtaler Kirchenchors. Jetzt starten Simon und die Vorsitzende Renate Baier ein Chorprojekt zum Mitsingen: Im Festgottesdienst am Ostersonntag (21. April) und beim Heimatfest Peter und Paul Ende Juni sollen im Münster das berühmte „Halleluja“ von Georg Friedrich Händel und Simons Benediktusmesse gesungen werden. Die Proben dazu finden immer donnerstags statt und beginnen heute in einer Woche, am 7. Februar, von 20 bis 21.30 Uhr im Torbogensaal der Klosteranlage. „Es ist voll geballter Freude, Vitalität, Pracht und Größe“, schreibt Gregor Simon in der Ankündigung über das „Halleluja“ aus dem „Messias“ von Händel. Zudem stehen Teile aus Simons „Benediktusmesse“ auf dem Programm; in diesem Werk sind klassische, romantische und moderne Stilelemente miteinander verbunden. Dieses Chorprojekt sei für erfahrene Chorsänger genauso geeignet wie für solche, die das Singen in einem Chor einfach mal ausprobieren möchten. Auskunft erteilen Renate Baier unter (07375) 92024 und Chorleiter Gregor Simon: 01520 6485736.