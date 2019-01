Musik 125 Jahre: Kirchenchor Schelklingen feiert Jubiläum

Schelklingen / Bernhard Raidt

Seit 1894 gestalten Sängerinnen und Sänger in Schelklingen Gottesdienste mit. Für das Jubiläum ließen sich die Verantwortlichen etwas einfallen.

Seit sage und schreibe 125 Jahren besteht der Katholische Kirchenchor Schelk­lingen schon. Für das Jubiläumsjahr hat sich der Chor einiges vorgenommen. Gleich drei Projekte werden gestartet, die jeweils in Kirchenkonzerten münden. Das berichtet Paul Schleicher, der Vorsitzende des Chors. Zu den einzelnen, zeitlich begrenzten Projekten sind Gesangsbegeisterte eingeladen.

Acht Neuzugänge beteiligen sich schon an dem Anfang Januar gestarteten Projekt „Moderne Kirchenlieder“. Zusammen mit den bewährten Mitgliedern des Chors sind es nun 38 Sängerinnen und Sänger, die da gemeinsam auftreten. Der Erfolg des wöchentlichen gemeinsamen Probens kann beim Lichtmess-Gottesdienst am kommenden Sonntag, 3. Februar, in der Schelklinger Stadtpfarrkirche gehört werden. Danach treffen sich die Sängerinnen und Sänger mit Partnern noch zum gemeinsamen Mittagessen.

Mozart-Messe im Juli

Nun startet das nächste Projekt des Kirchenchors. Gemeinsam mit hoffentlich vielen Neuzugängen erarbeiten sich die Chor-Mitglieder eine Mozart-Messe. Sie wird beim Kirchenpatrozinium am 7. Juli in Herz-Jesu aufgeführt. Gleichzeitig ist an diesem Tag das Gemeindefest auf dem Kirchplatz, so dass die Sänger auch dort gemeinsam das lange Bestehen des Kirchenchors feiern können.

Gegen Ende des Jahres beginnt dann der Kirchenchor sein Herbst-Projekt: In fünf Proben werden vom 10. September an feierliche Marienlieder geübt, die dann beim Gottesdienst am 13. Oktober vorgetragen werden. Auch für dieses Projekt werden Sängerinnen und Sänger gesucht, geprobt wird immer am Dienstag (siehe Infokasten unten).

Der Schelklinger Kirchenchor könnte übrigens auch noch älter sein. Der ehemalige Chor-Vorsitzende Heinz Lechner hat in einer aufwendig ausgearbeiteten Broschüre vor fünf Jahren die Geschichte des Chors in Wort und Bild zusammengefasst. Demnach erschien eine erste Meldung über den Schelklinger Kirchenchor, als dieser 1894 bei der Grundsteinlegung der katholischen Kirche in Blaubeuren sang. Denn Schelklingen-Blaubeuren war eine Doppelpfarrei, der Chor sang in der „katholischen Diaspora“ Blaubeuren. Aber womöglich ist der Chor noch älter: Denn 1931 wurde Friedrich Scheitenberger für 39 Jahre Mitgliedschaft im Chor geehrt – bereits 1892 könnte es als einen katholischen Kirchenchor in Schelklingen gegeben haben.

Hilfe für Waisen-Kinder

Doch erst vom Jahr 1900 an füllen regelmäßige Einträge über die Aktivitäten des Chors die Pfarrchronik. Damals erließ das Bischöfliche Ordinariat übrigens die Vorschrift, dass bei allen Hochämtern lateinisch gesungen werden musste. Zur Geschichte des Kirchenchors gehören übrigens nicht nur unzählige musikalische Gestaltungen von Gottesdiensten. Sondern auch Theateraufführungen, viele gemeinsame Ausflüge und andere gesellige Aktivitäten. So führte die Theatergruppe des Kirchenchors im November 1931 das Heimatspiel „Luit­gard von Schelklingen“ auf – die Geschichte spielte im Kloster Urspring.

Nicht zuletzt hat der Kirchenchor mit den von Heinz Lechner organisierten Benefizkonzerten viele Jahre lang Hilfe für Kinder in Südindien geleistet, die durch die Tsunami-Katastrophe 2004 zu Waisen geworden waren.

