Jubiläum Kirchenchor Schelklingen ein „besonderes Kulturgut“

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Mit der Heiligen Messe zur Maria Lichtmess in der Herz-Jesu-Kirche haben am Sonntag die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehens des katholischen Kirchenchors begonnen. Zum ersten von drei Aufführungen zum Jubiläum hatte sich ein Projektchor formiert, an dem außer den 30 Sängerinnen und Sängern acht weitere Personen mitgewirkt haben. „Moderne Kirchenlieder“ war der Schwerpunkt. Lieder wie „Meine Seele ist stille in dir“, dem „Vater unser“ und „Sancta Maria, ora, ora pro nobis“ gaben der Messe einen würdevollen Charakter.

Am Freitag hatte Vorsitzender Paul Schleicher verdiente Sünger geehrt: Brunhilde Günter (45 Jahre), Jutta Melzner (40 Jahre) und Anne Stauß (zehn Jahre). Paul Schleicher wurde für ebenfalls zehn Jahre von seiner Stellvertreterin Helga Bolach geehrt.

Gesang als „Sprache der Engel“

Im Anschluss an die Messe versammelten sich rund 80 Mitglieder und Gäste im frisch renovierten Gemeindesaal der katholischen Kirche. Nach der Begrüßung von Markus Kreiser, Mitglied des Kirchengemeinderats, berichtete Paul Schleicher aus der Vereinschronik. Er ehrte Benno Bart für seine Tätigkeit als zweiter Dirigent. Bürgermeister Ulrich Ruck beglückwünschte den Verein als besonders Kulturgut, seine Musik sei eine „Sprache der Engel“. Er überreichte einen Scheck als Geschenk der Stadt. Dieses sei nützlich im Hinblick auf die zweite Jubiläumsveranstaltung, sagte Schleicher, die Mozartmesse im Juli.