Jahresfeier Kirchenchor Rißtissen ist sehr aktiv und feiert

Beim Kirchenchor Rißtissen sind langjährige Sänger ausgezeichnet worden. Auch die Chorleiterin wurde geehrt.

„Es ist wirklich etwas geboten beim Kirchenchor in Rißtissen.“ Zu diesem Schluss kam Martin Stückle, Schriftführer und Pressewart, anlässlich der Jahresfeier am Samstag im „Hirsch“ in Ersingen. 13 Auftritte des Gesamt-, drei des Frauenchors bei Beerdigungen, 36 Chorproben und sieben Treffen zu gesellschaftlichen Anlässen registrierte Stückle. Diese Aktivitäten gehörten zu den schönen Seiten des Lebens, schloss er den Jahresbericht 2018 vor 48 Sängern, Angehörigen und geladenen Gästen.

Zuvor hatte Pfarrer Dr. Harald Talgner einige Sänger geehrt. Für 55 Jahre Singen im kirchlichen Dienst erhielt Edeltraud Zimmermann Ehrenbriefe des Bischofs und des Cäcilienverbands. Inge Weckerle wurde für 30 Jahre Kirchenchorgesang geehrt, Johannes Braun für 25 Jahre sowie Josef Rieber, Hans Möhrle und Angela Braig für jeweils 15 Jahre. Auch Dirigentin Nathalie Klink aus Munderkingen erhielt eine Urkunde, da sie seit zehn Jahren den Kirchenchor leitet. „Sie ist ein Glücksfall für unseren Chor“, lobte Talgner; „ihr musikalische Können und ihre permanent gute Laune sind die idealen Voraussetzungen, um den Chor vorwärts zu bringen.“

In der geselligen Feier verteilte Gertrud Schwertfeger Belohnungen für die Singstundenfleißigsten. An der Spitze Marianne Gabel; die Sopransängerin hatte wieder einmal lückenlos alle Chorproben besucht. Der Schriftführer animierte die Chorgemeinschaft zu neuen Ideen. Das sei nicht einfach, denn es erfordere Veränderungen. „Aber es ist interessant und ebnet uns Wege für die Zukunft“, sagte er.

Das neue Jahresprogramm wurde an alle Anwesenden verteilt. Neue Interessierte am Kirchengesang sind zur ersten Chorprobe des neuen Jahres am Donnerstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus „Arche“ herzlich willkommen.

