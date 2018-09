Kirbe Kirbe: Fest der Vereine beschließt die Ferien

Next

Ein Marktplatz voller Menschen bei gutem Wetter: So wünschen sich Gastgeber und Gäste auch die 42. Ehinger Kirbe, die am kommenden Samstag und Sonntag stattfindet. © Foto: Emmenlauer

Ehingen / Renate Emmenlauer

Für die Bürger ist sie ein Treffpunkt, für 50 Vereine eine Möglichkeit, die Kasse aufzubessern: Wie jedes Jahr am letzten Wochenende der Sommerferien findet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, die Kirbe in der Ehinger Innenstadt statt. Auch die 42. Auflage hat offenbar nichts von ihrem Reiz eingebüßt, wie Anzahl der Vereine und die Auswahl der verschiedenen Speisen zeigen.

Von Kutteln bis Souflaki

Das Angebot reicht von Pizza, Schupfnudeln, Burgern, Grillspezialitäten, Kässpätzle, Wildgulasch, Gulaschsuppe, Sauren Kutteln, Bratkartoffeln, Schnitzel, Fischgerichten, Spanferkel, Kesselfleisch und Schlachtplatte, Dennete, Gyros, Souflaki, Cevapcici, Lammbraten, Knabberfleisch, wilde Kartoffeln, Geschnetzeltes, Feuerwurst, Wäs, Schmalzbrot und griechischen Spezialitäten, dazu Kaffee und Kuchen, Crêpes, Waffeln, Zuckerwatte – und natürlich die Kirbe-Spezialität Schwanenhälse.

Die vielseitige Speisekarte ist sicher für viele Ehinger ein Grund für einen Kirbe-Besuch. Ein anderer ist das Bühnenprogramm. Gleich zur offiziellen Eröffnung am Samstag um 15 Uhr mit OB Alexander Baumann wird die Stadtkapelle Ehingen aufspielen. Es folgen Auftritte des Tanzstudios Sabine Raasch, der Cheerleader „Jumping Mosquitos“ der Ehinger Basketballer, der Breakdancer vom Jugendzentrum E.GO sowie von zwei Tanzgruppen der SG Griesingen. Abends unterhält die „Jazzband 47“.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielen die „Oldies“ der Stadtkapelle Ehingen, um 14 Uhr folgen weitere Choreografien vom Tanzstudio Raasch, bevor die „Schalmeien“ der Dämonengruppe aufspielen. Zwei Tanzgruppen des SC Berg treten ebenso auf wie der griechische Folkloreverein „Xeniteas“, die Abteilung Taekwondo des Ski-Clubs Kirchen, die Abteilung Kinderturnen der TSG Ehingen sowie zwei weitere Tanzgruppen der SG Griesingen.

Zum Abschluss „Pop to go“

Gegen 16 Uhr wird sich das neue Basketball-„Steeples“-Team Ehingen/Urspring auf der Bühne präsentieren. Den Abschluss beim Bühnenprogramm übernimmt von 17.30 Uhr an die Nachwuchsband „Pop to Go“ – ein Projekt des Jugendhauses in Kooperation mit der Musikschule O-ton.

Für die Kinder gibt es ein spezielles Spieleprogramm mit Karussell, Mohrenkopfschleuder, Naturquiz, Torwandschießen, Glücksrad, Los- und Schießbude, Fahrsimulator, Kinderschminken, Mitmachparcours, Spielestation und Büchsenwerfen.