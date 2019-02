Fasnet Kinderumzug am Samstag in Ehingen

Kinderumzug am Samstag in Ehingen

Ehingen / swp

29 Gruppen und gut 1000 Kinder ziehen von 11 Uhr an durch Ehingen. Diesmal in veränderter Route.

Gut 1000 Kinder ziehen am kommenden Samstag zum Kinderumzug durch die Ehinger Innenstadt. Wie die Narrenzunft Spritzenmuck auf ihrer Facebook-Seite schreibt, beginnt das Spektakel um 11 Uhr. Die Aufstellung erfolgt im Bereich des Marktplatzes und Bahnhofstraße/Kirchgasse/Obere Hauptstraße. Der Umzug mit insgesamt 29 Gruppen und angeführt vom Spielmannszug selbst verläuft dann von der Hauptstraße über die Gymnasiumsstraße in die Schwanengasse und von dort zum Marktplatz, am Brunnen ist schließlich das Ende des Umzugs erreicht.

Wie Peter Kienle, Vorsitzender der Narrenzunft Spritzenmuck, vor kurzem im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE sagte, haben die Organisatoren des Umzugs – Zunft und der Verband Gewerbe, Handel und Freie Berufe (GHF) – die Route umgedreht, damit der Schlusspunkt auf dem Marktplatz und damit auf einer freien Fläche erfolgt. So könnten sich die Teilnehmer einfacher verteilen und es komme, so die Hoffnung, weniger zu Rückstaus beim Umzug.

