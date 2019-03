Donau-Iller-Bank Kindertheater und Eistour zum Jubiläum

Ehingen / ah

Mit dem Marionettentheater „Keine Angst vor Hotzenplotz“ morgen, Freitag, um 15.30 Uhr in der Hauptstelle in Ehingen beginnen bei der Donau-Iller-Bank die Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläumsjahrs zum 150-jährigen Bestehen. Auch wenn es die Bank in ihrer heutigen Form erst seit 2014 gibt, reichten deren Wurzeln zurück bis ins Jahr 1869, wie die Vorstandsmitglieder Gerhard Deuringer, Jost Grimm und Peter Seibel auf der Homepage der Bank schreiben.

Am 1. Januar 1869 hatten 37 Bürger die Handwerkerbank Ehingen gegründet, die dann am 1. April 1869 die Geschäftstätigkeit aufnahm. Es waren Kaufmänner und Gastwirte, Goldarbeiter, Schmied und Kupferschmied sowie ein Schuster, Bäcker, Schneider, Zimmerer, Hutmacher, Uhrmacher, Buchbinder, Tierarzt, Maler, Bräumeister und Postverwalter, die sich vor 150 Jahren mit dem Zweck organisiert hatten, ihren Mitgliedern „die zu ihrem Geschäftsbetrieb erforderlichen Geldmittel auf die wohlfeilste Weise zu verschaffen“. Vorstand der Bank war Stadtschultheiß Müller, Stadtrath Engler war der erste Kassier und Stadtpfleger Volz war Schriftführer und Controleur. Aus diesen kleinen Anfängen sei etwas Großes geworden, freuen sich die drei Vorstandsmitglieder heute über mehr als 27 000 Mitglieder, die die Bank und deren genossenschaftlichen Werte tragen.

Zwei Kugeln Eis als Geschenk

Das Jubiläumsjahr wird auch Thema sein bei den im März stattfindenden Kundenversammlungen in Schelklingen (25. März, 19 Uhr, Stadthalle, mit schwäbischer Comedy mit der Saubachkomede) und am 28. März in Rottenacker (19 Uhr, Turnhalle, mit Weinprobe). Außerdem bietet die Donau-Iller-Bank Tagesfahrten an, die am 7. Mai zur Burg Hohenzollern und nach Rottweil führen, am 18. Juni zur Bundesgartenschau in Heilbronn, am 23. Juli nach Bayrischzell und an den Schliersee und am 29. November dann zur Lindauer Hafenweihnacht mit einer Schifffahrt auf dem Bodensee samt Krippenausstellung und Märchenwald. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Plätze nach Eingang der Anmeldungen vergeben.

Als Geburtstagsgeschenk verteilt die Bank dann im Juni an ihre Kunden zwei Kugeln Eis nach Wahl. Die Eistour startet am 21. Juni in Ehingen (Pfisterstraße) mit weiteren Stationen in Erbach und Schelklingen und geht weiter am 24. Juni mit Halt in Munderkingen und Oberstadion.