Befangen oder doch nicht? An dieser Frage schieden sich am Dienstag die Geister. Am 18. August hatten sich die Gemeinderäte aus Untermarchtal und aus Lauterach in einer gemeinsamen Sitzung für die Einrichtung einer Kindertagespflege in Räumen des Klosters im Wohnpark Maria Hilf in Untermarchtal...