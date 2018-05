Haushalt Kinderspielplatz wird verlegt

Obermarchtal / Maria Bloching

Das Haushaltsjahr 2017 entwickelte sich für die Gemeinde Obermarchtal finanziell recht erfreulich. Dies bestätigt die Feststellung der Jahresrechnung.

Reutlingendorf bekommt einen neuen Kinderspielplatz. Der Gemeinderat Obermarchtal hat der Verlegung in den Pfarrgarten zugestimmt. Bisher liegt der Spielplatz gegenüber dem Musikerheim: mitten in der Sonne und am Hang. Deshalb spendeten die Brunnenfreunde 1500 Euro für einen Sonnenschutz. Jetzt wurden in der Bevölkerung Wünsche laut, einen zweiten Spielplatz im Neubaugebiet anzulegen. Der Ortschaftsrat sprach sich jedoch dagegen aus und beschloss, den sanierungsbedürftigen Kinderspielplatz in den Pfarrgarten zu verlegen. Hier ist kein Sonnenschutz nötig, weil Bäume Schatten spenden. Ortsvorsteher Georg Baur unterbreitete dem Gemeinderat den Vorschlag, der Verlegung zuzustimmen, räumte aber ein, dass zunächst die Verkehrssicherheit abgeklärt werden müsse. Die Kirchengemeinde Obermarchtal erhält jährlich eine Pacht in Höhe von 100 Euro – und das über 20 Jahre. „Diese Verlegung ist kostengünstiger als eine Sanierung und die Anbringung eines Sonnenschutzes“, plädierte Baur. Der Ortschaftsrat habe sich klar für eine Verlegung ausgesprochen, zumal die Finanzierung bereits sichergestellt sei. Alle Spielgeräte könnten übernommen werden. „Als kinderfreundliche Gemeinde stehen wir diesem Vorschlag positiv gegenüber“, machte Bürgermeister Anton Buck vor dem einstimmigen Ja des Gremiums deutlich.

Recht erfreulich entwickelt hat sich für Obermarchtal das Haushaltsjahr 2017. Das zeigt die Jahresrechnung. Sie bot Anton Buck die Gelegenheit, in seiner letzten Sitzung als Bürgermeister von Obermarchtal einen klaren Schlussstrich zu ziehen und die Finanzen ordnungsgemäß an seinen Nachfolger übergeben zu können. „Das ist die Basis für die Zukunft des neuen Bürgermeisters“, meinte Buck. Axel Leute von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen legte eine Jahresrechnung mit einem Überschuss von knapp 140.000 Euro vor. Dank Mehreinnahmen von mehr als 266.000 Euro bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land und beim Integrationslastenausgleich war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von 540.000 Euro möglich, doppelt so hoch wie geplant. Deshalb konnte auf einen geplantes Darlehen verzichtet werden, außerdem kamen fast 140.000 Euro in die Rück­lagen, die zum Jahresende 2017 nun 210.000 Euro betragen.