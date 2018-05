Feier Kinderspaß im Festzelt

Mundingen / CHRISTINA KIRSCH

Links, rechts, links, rechts“ tönte es gestern Nachmittag durch das Festzelt. Beim Mundinger Waldfest marschierte aber nicht etwa eine Compagnie Soldaten auf, sondern die Kinder versuchten auf Skiern in einen Gleichschritt zu kommen. Wenn man auf zwei Brettern hintereinander steht, hat man nur im Gleichschritt eine Chance. Und wer die Bretter nicht parallel führt, sondern mit einem Ski auf den anderen tritt, behindert sich selber. Und so gab es vor allem in der Kurve des aufgesteckten Parcours jede Menge Stürze und Lacher, wenn wieder einmal ein Duo zu Fall kam. Christine Schnizer vom Musikverein Mundingen hatte wieder Kinderspiele mit zehn Stationen organisiert.

Wer auf seinem Laufzettel alles abgestempelt hatte, bekam eine kleine Belohnung. Die Kinder mussten bei den spielerischen Wettkämpfen Luftballons in einem Wagen transportieren und aufpassen, dass die Ballons nicht wegflogen. Beim Dosenwerfen schepperte es gehörig, und beim Sackhüpfen flogen die Haare.

An jeder Station war ein bisschen Geschicklichkeit erforderlich. Beim Eierlaufen hantierten die Kinder je nach Alter mit Federballschlägern und Federball oder mit Tischtennisschlägern und einem Tischtennisball, der viel schneller herunter kullerte. Zwölf Helfer beaufsichtigten die Stationen.

Vergangenes Jahr konnten die Kinderspiele im Freien durchgeführt werden, aber heuer regnete es. So war die Hüpfburg vor dem Zelt verwaist und auch der Verkäufer hinter dem Süßigkeitenstand hatte nichts zu tun, weil sich die Lust auf Bonbons und Softeis bei den Außentemperaturen in Grenzen hielt. Während die Kinder am Spielparcours ihren Spaß hatten, nahmen sich die Eltern und Großeltern bei Kaffee und Kuchen Zeit für einen gemütlichen Plausch.