Große Freude in Obermarchtal: Zu Wochenbeginn ist im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde eine neue Kleintagespflegegruppe in Betrieb gegangen. „Wir haben das geradezu in Rekordzeit hinbekommen“, freute sich Bürgermeister Martin Krämer bei der Einweihung des Standorts. Zwei Räume des Dorfgemei...