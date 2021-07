Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat Ehingen die Gebühren für die Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen um 1,9 Prozent erhöht. Nun gilt: neues Jahr, neue Erhöhung. In seiner Sitzung am Donnerstag, 22. Juli, schlägt die Stadtverwaltung eine Erhöhung um knapp drei Prozent vor, genauer...