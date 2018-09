Engagement Kinderschutzbund Ehingen feiert 40-jähriges Bestehen

Ehingen / Julia Deresko

Fröhliches Kinderlachen ist schon auf dem Hof des Ehinger Kinderschutzbundes zu vernehmen. In den Räumen im Alten Konvikt, in denen der Ortsverband sein Domizil hat, ist immer was los. Generationen von Kindern haben in dieser Einrichtung Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen, gemeinsam gespielt, neue Freunde gefunden, Deutsch gelernt und Wertschätzung erfahren. Der Kinderschutzbund Ehingen feiert sein 40-jähriges Bestehen und die Arbeit der Einrichtung ist wichtig wie eh und je.

Familien zuhause besucht

„Die Idee ging von Brigitte Scheins aus“, sagt Lucia Hildenbrand-Hess, die selbst seit 1984 dabei und seit 1991 Vorsitzende des Vereins ist. Damals lebten in Ehingen viele Familien aus Anatolien, „die ziemlich entwurzelt waren“. Um ihnen beim Ankommen zu helfen und die Kinder zu fördern, haben rund zehn Frauen um Brigitte Scheins 1978 mit Hausbesuchen begonnen.

So wurden auch Kontakte zwischen Einheimischen und Zugezogenen geknüpft. „Das ging drei Jahre so“, sagt Hildenbrand-Hess, „dann haben wir von der Stadt zwei Räume in der Oberschaffnei bekommen.“

Betreut wurden zu dieser Zeit neben Kindern von Familien aus der Türkei auch Kinder der griechischen und italienischen Gastfamilien. In den 1990er Jahren waren es vermehrt russlanddeutsche Familien und Familien aus Polen. Heute sind es vor allem Kinder von Geflüchteten aus Syrien, Iran und anderen Ländern. Auch Einheimische sind mit dabei – „der Kinderschutzbund ist für alle da“, betont Hildenbrand-Hess –, doch es seien eher wenige.

Zunächst stand die Kinderbetreuung im Fokus, nach und nach kamen weitere Angebote hinzu. Der Kleidermarkt etwa ist 1991 entstanden. Denn: „Viele Familien kamen ohne Bettwäsche, ohne Geschirr und mit wenig Kleidung“, erinnert sich Hildenbrand-Hess. „1990 haben wir mit der Hausaufgaben-Betreuung angefangen.“ Der Impuls dazu sei von den Ehinger Schulen gekommen. Mittags wurden die Hausaufgaben gemacht und anschließend wurde gespielt. Das Angebot kam gut an. „Wir haben immer mehr gemerkt, dass wir mehr Räume brauchen“, sagt die Vorsitzende. Im Oktober 1996 wurde dieser Wunsch Wirklichkeit: Der Kinderschutzbund konnte an seinen aktuellen Standort im Alten Konvikt umziehen. Der Kleidermarkt ist 2016 in einen eigenen Laden an der Hauptstraße gezogen und so ist weiterer Platz frei geworden.

Die kostenlose Nachmittagsbetreuung sei mittlerweile die Kernaufgabe. Rund 45 Kinder werden pro Nachmittag im Lern- und Spieltreff betreut. Weitere Angebote wie etwa Sprachförderung, Elterntreff, begleiteter Umgang und Müttercafé wurden ins Leben gerufen; 2015 kam die Kreativwerkstatt in der Oberschaffnei hinzu. „Wir wollen die Kinder auch an der Kultur teilnehmen lassen“, betont Hildenbrand-Hess. Deshalb geht es gemeinsam in die Bücherei, ins Museum, in den Wald und in den Zoo. Auch Flöten-Unterricht wird ermöglicht.

Neben Einnahmen aus dem Kleidermarkt und Spenden werde die Einrichtung von Sponsoren und von der Stadt unterstützt. Für die Zukunft wünscht sich die Vorsitzende, dass die Unterstützung erhalten bleibt und dass sich weiterhin Menschen ehrenamtlich für die Kinder engagieren.

Kinder stehen auch morgen, wenn das 40-jährige Bestehen mit einem Tag der offenen Tür gefeiert wird, im Mittelpunkt. Für sie hat der Kinderschutzbund ein Mitmachkonzert mit „Trommelzauber“ (10 bis 11 Uhr) organisiert. Außerdem ist der Zauberer Manfred Haber von 11 bis 13 Uhr vor Ort.

Info Der Tag der offenen Tür findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr in den Räumen des Kinderschutzbundes statt.