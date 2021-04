Nach dem Tod zweier drei und sechs Jahre alter Kinder in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis) hat die zuständige Haftrichterin am Amtsgericht Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordes gegen die 36-jährige Mutter erlassen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Press...