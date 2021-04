In ganz Oberstadion ist die Betroffenheit groß, seit am Montag bekanntwurde, dass eine Mutter ihren dreijährigen Sohn und ihre sechsjährige Tochter getötet haben soll . Bereits am Abend stellten erste Familien Kerzen und Blumen vor das Haus, in dem die Familie gewohnt hatte. Um die Menschen in ih...