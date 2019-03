Kinder feiern Fasnet in Obermarchtal

Obermarchtal / HERBERT GEIGER

Gut 350 Gäste haben am Freitag in der Turnhalle in Obermarchtal den Kinderball gefeiert, den die Narrenzunft veranstaltet hat. Zuvor hatten die Narren die Kinder aus Kindergarten und Schule befreit. Die Lumpakapelle spielte, Kindergartenkinder zeigten als Feuerwehrleute verkleidet einen Parcours, hüpften über Hindernisse und krochen unter Stangen mit herabhängenden, flammenfarbenen Türchen hindurch. Die Tanzgarde Oggelsbeuren und ein Maskentanz der Zunftkinder unterhielten das

Publikum zudem.