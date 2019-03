Natur Kinder bauen Krötenschutzzaun

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Ein Dutzend Helfer des Naturschutzbunds (Nabu) haben am Samstag Krötenzäune auf einer Länge von mehr als einem Kilometer bei Rißtissen verlegt. Auch die jüngsten Nabu-Schaffer Mats (4), Jonas (4) und Amelie (7) halfen mit. Sie stellten den Zaun zunächst am Schwanenweiher nach der Brücke und entlang der Kreisstraße nach Untersulmetingen auf. Dort seien die Kröten am häufigsten unterwegs, da sich gegenüber der Eisweiher und ein Bauchlauf befinden. Wobei die Zahl der Tiere in den vergangenen Jahren erheblich abnahm. „Früher hatten wir vierstellige Zahlen, jetzt sind es teilweise nur noch unter 100 Kröten“, sagt Nabu-Vorsitzender Gerold Schick. Je nach Wetter bleiben die Krötenzäune bis Mai stehen.