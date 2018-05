Feier Kermes in der Mevlana Moschee

Kermes in der Mevlana Moschee

Für die Besucher der Kermes in der Mevlana Moschee stellten die Frauen wieder stapelweise Gözleme her, während die Männer sich um den Grill kümmerten. © Foto: Christina Kirsch

Kermes in der Mevlana Moschee © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / Christina Kirsch

Während sich die kleinen Jungen mit Seifenblasen vergnügten und die Mädchen beim Kuchenverkauf halfen, brutzelten die Männer an der Kermes der Ehinger Mevlana Moschee leckere Lammspieße über dem Grill. Das ganze Wochenende über herrschte rund um die Mevlana Moschee Hochbetrieb und es brauchte sogar Ordner, um den Autoverkehr möglichst gut zu regeln. Viele Besucher deckten sich an der Kermes mit türkischem Essen ein und genossen das Essen in den Pavillons. Beinahe rund um die Uhr backten die Frauen stapelweise Gözleme. Die Teigbällchen aus Yufka-Teig müssen unter einem feuchten Tuch ruhen und werden dann mit einem runden Stock ausgewellt.

Seit letztem Jahr erleichtert eine Maschine den ersten Arbeitsgang des Auswellens. Bei den Füllungen konnten die Besucher zwischen würzigem Schafskäse und klein gewürfeltem Lammfleisch wählen. Außerdem wurden wieder regelmäßig Führungen durch die Moschee angeboten.