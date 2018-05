Blumenhändler Keine rosigen Zeiten für Floristen

Ehingen / Pia Reiser

„Valentinstag, Muttertag und Weihnachten sind die drei Tage, an denen die Leute wissen, wo es Qualität gibt“, sagt Walter Haimerl, der mit seiner Frau Jutta in Allmendingen, Schelklingen und Öpfingen drei Blumenläden betreibt. An anderen Tagen im Jahr entscheiden sich aber viele Menschen für die Blumen bei Rewe, Lidl oder Edeka – und machen damit den Floristen das Leben schwer.

Im Herbst zum Beispiel hat Alexander Eibauer sein Geschäft „Blumen-Träume“ im Alb-Donau-Center geschlossen. Weil zum einen die Kunden und Aufträge wegen der anderen Blumenläden in Ehingen fehlten. Aber zum anderen auch deshalb, weil die Discounter ihm durch ihre niedrigen Preise Konkurrenz machten. Im Januar hat Eibauer nun einen neuen Laden in Biberach eröffnet – und hofft, dass es dort besser läuft.

Discounter drücken die Preise

Das Einkaufsverhalten der Menschen habe sich verändert, analysiert Walter Haimerl: „Der Kunde will alles an einem Ort kaufen.“ Und für die Discounter lohnt sich das Geschäft mit den Blumen: Die Gewinnspannen sind hier höher als etwa bei Milch oder anderen Lebensmitteln. Durch ihre Größe haben sie außerdem mehr Macht beim Einkauf und können den Preis drücken.

„Es macht auch gar keinen Sinn, sich beim Preis in Konkurrenz zum Lebensmitteleinzelhandel zu begeben“, sagt Nicola Fink, Sprecherin des Fachverbands deutscher Floristen. Die Blumenhändler hätten dagegen ein viel größeres Sortiment und saisonale Angebote, die große Ketten nicht bieten könnten.

„Billig können andere besser“, sagt auch Walter Haimerl und erklärt, wie der Blumenfachhandel seiner Meinung nach punkten kann: durch qualitativ hochwertige Ware, dicke und feste Rosenköpfe statt kleine und labberige. Oder durch besondere Farben und Sorten sowie Lieferungen für Hochzeiten oder Beerdigungen. „Ich spüre, dass wir die Kunden kriegen, die froh sind, den Service zu haben“, erzählt er.

Wein zu den Blumen

Eine große Chance sieht Haimerl im Verkauf von Randartikeln. In Allmendingen bieten die Haimerls nicht nur Blumen an, sondern auch Bücher, Vogelhäuser oder Wein. In Öpfingen und Schelklingen befindet sich außerdem die Post mit in den Filialen.

Neben dem veränderten Einkaufsverhalten macht vor allem der Nachwuchs Haimerl Sorgen. Bekam er früher noch 20 Bewerbungen auf eine Azubi-Stelle als Florist oder Floristin, sind es heute noch etwa drei. „Uns fehlen die Hauptschüler“, stellt er fest. Schon seit längerem gibt er Jugendlichen mit Handicap eine Chance in seinem Laden. „Doch für Sachen wie Balkonbepflanzung braucht man einfach eine Fachberatung.“

Trotzdem blickt Haimerl nicht pessimistisch in die Zukunft seiner Läden. Bis seine Frau Jutta und er (beide 53) in Rente gehen, soll alles so bestehen bleiben wie bisher. Dennoch werden die Blumenläden in der Region seiner Ansicht nach weniger werden: „Da wird ein weiterer Schwund da sein, davon bin ich überzeugt.“