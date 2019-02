Rückblick Kein Platz an der Michel-Buck-Schule

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren

Eng geworden war es an der Michel-Buck-Schule in Ehingen. Bereits jetzt fehle der Platz, und vom kommenden Schuljahr an sollten zwei weitere Klassen hinzukommen, berichtete die Zeitung. Für diese Klassen gebe es allerdings keine Klassenzimmer. Die Leitung der Schule und die Stadtverwaltung hatten sich bislang auf keine Lösung einigen können. Während die Schule anstrebte, die beiden Klassen vorübergehend in Pavillons unterzubringen, sollten die Kinder aus Sicht der Stadtverwaltung zunächst im Schulhaus und später im Alten Konvikt unterrichtet werden. Umstritten sei, ob sich das Konvikt überhaupt als Schule eigne. Eine Einigung wurde aber binnen weniger Tage erzielt: Der Auschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats kam bei einem Ortstermin zu dem Schluss, dass das Konvikt durchaus geeignet sei für die Nutzung als Grundschule, hieß es.

Reinhard Ziegler, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden in Ehingen und Allmendingen, nahm die Fastenzeit zum Anlass für einen offenen Brief: Dieser richtete sich gegen den Umgang mit Asylbewerbern, vor allem gegen deren Versorgung mit Lebensmitteln statt der seither üblichen Geldzuwendungen, berichtete die Zeitung. Der Geistliche sprach von einem Skandal. Zum einen kritisierte er das Vorgehen an sich, zum anderen die Resonanz aus der Bevölkerung, die sich unter anderem in Leserbriefen äußerte. Der Tenor lautetet: Als Gäste hätten die Asylbewerber gefälligst zu essen, was es gibt und was sie bekommen. Es gehe um mehr Nächstenliebe, betonte der Pfarrer. Mit der Freiheit der Wahl werde den Asylbewerbern auch die Würde genommen.

Vor 50 Jahren

Unter der Überschrift „Rettet einen alten Brauch“ berichtete die Zeitung über die Tradition der Funkenfeuer. Man sei zwar nicht für alte Zöpfe, wolle aber nicht, dass der Funkensonntag, stets am Sonntag nach Aschermittwoch begangen, in Vergessenheit gerate. Es müsse mit Bedauern festgestellt werden, dass längst nicht mehr in allen Dörfern des Kreisgebiets ein Funken abgebrannt werde. In den Nachkriegsjahren sei der Brauch noch deutlich häufiger gepflegt worden, mittlerweile würden aber die Funken von Jahr zu Jahr weniger, hieß es.