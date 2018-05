Gemeinderat Kein großer Eingriff am Rathaus-Areal

Kein großer Eingriff am Rathaus-Areal

Emerkingen / Von Dietmar Burgmaier

Der Gemeinderat Emerkingen hat aus technischen Gründen einen zusätzlichen Standort für einen zentralen Verteiler des Breitbandprojekts beschlossen. Das Multifunktionsgehäuse soll an der Munderkinger Straße seinen Platz finden. Der neue Standort zwingt die Gemeinde umzuplanen: Der künftige Verteiler am Rathaus wird weit kleiner ausfallen. Aus einem zwei mal drei Meter großen garagenähnlichen Gebäude wird ein schmales Multifunktionsgehäuse. Das kommt der Gemeinde entgegen, weil ins Rathaus-Areal nicht so stark eingegriffen wird. Außerdem bleiben die Kosten gleich.

Für den Ausbau des Breitbands fürs schnelle Internet im Gewerbegebiet Brühlwiesen/Auchtweide sollen bis 31. Juli die ersten Aufträge vergeben werden. Das schreibt der Zuschussbescheid in Höhe von 24 500 Euro vor. Bürgermeister Paul Burger vermeldet auch den Eingang einer weiteren Zusage in Sachen Breitband: Das Innenministerium stellte eine so genannte Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Mitverlegung bei einem 20-KV-Leitungsprojekt der Netze BW in der Hundersinger Straße aus. Diese Bescheinigung ist Voraussetzung für eine Förderung, sagte der Bürgermeister. Wann Emerkingen komplett ans Glasfasernetz angeschlossen sein wird, kann Burger noch nicht sagen.

Die Mitgliederwerbung der Feuerwehr trägt erste Früchte. Vier neue Anwärter sind beigetreten. Weil im Feuerwehrgerätehaus im Erdgeschoss des Rathauses keine Spinde mehr frei sind, sollen dort fünf neue gebaut und aufgestellt werden. Die Schreinerarbeiten führt Feuerwehrmann Tobias Hummel für 1650 Euro aus. Das Fahrzeug der Wehr wird derzeit überholt und soll nächste Woche nach Emerkingen zurückkehren. „Das über zehn Jahre alte Feuerwehrauto ist in einem Topzustand“, erklärte Bürgermeister Paul Burger. Allerdings mussten verschiedene Mängel behoben werden.

Durchgewinkt oder zur Kenntnis genommen wurden die Pläne für Bauvorhaben von Einfamilienhäusern am Silberbuckel 3 und 10 sowie im Falkenhofweg 7. Am Silberbuckel 10 ist eine Befreiung nötig: Die Erdfußbodenhöhe überschreitet die Vorgabe.

Als Schöffen beim Landgericht wurden Olaf Höppe und Sabine Hofbauer vorgeschlagen. Der bisherige Jugendschöffe Wolfgang Mühlberger aus Emerkingen scheidet aus; seine Nachfolge soll Ilona Röller antreten.

Neue Wippe für Spielplatz

An den Verwaltungs- und Betriebskosten des Interkommunalen Gewerbegebiets in Munderkingen beteiligte sich die Gemeinde Emerkingen im vergangenen Jahr mit 3000 Euro. Des weiteren gab der Bürgermeister bekannt, dass zum Stichtag Ende September 2017 in Emerkingen 848 Menschen gelebt haben, davon waren 409 weiblich. Der zusätzliche Grüngutcontainer auf dem Schotterplatz wird gut angenommen und soll noch durch ein Schloss gesichert werden. Aus der Jagdpacht ist Günter Lehner ausgeschieden; die neuen Pächter aus Rottenacker sind Anton Fischer junior und senior sowie Rolf Härter.

Für den Spielplatz an der Gartenstraße soll eine neue Wippe gekauft werden; Angebote liegen noch nicht vor. Werbeschilder für Veranstaltungen dürfen nur noch in vorgeschriebenen Bereichen aufgestellt werden; diese sind am Ortseingang beim Willkommensschild und beim Maibaum.