Bildung Kaufmännische Schule: Online anmelden, digital lernen

Ehingen / Christina Kirsch

Mir haben Mitschüler die Schule empfohlen“, sagte Selina Loser, die das zweijährige Berufskolleg an der Kaufmännischen Schule in Ehingen besucht und am Informationsabend am Mittwoch mit anderen Schülerinnen die Interessierten nach dem Vortrag durchs Schulhaus führte. „Ich hätte nach der Realschule auch nach Ulm gehen können“, sagte die Laichingerin. „Aber mir war die Ulmer Schule zu unübersichtlich und hier fühle ich mich wohl.“

Größter Raum nicht groß genug

Der größte Raum der Schule war am Informationsabend wieder einmal nicht groß genug, um die 250 Interessierten zu fassen. Die jüngeren Besucher setzten sich auf den Boden oder standen an der Wand, um den Vorträgen der einzelnen Abteilungsleiter zu folgen. Bruno Kellermeier, Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums, stellte seine Schulart vor. In anderen Räumen wurden die Wirtschaftsschule und das Berufskolleg vorgestellt. „Wir haben im WG 13 Klassen“, sagte der stellvertretende Schulleiter Walter Fuchs am Rande der Veranstaltung in Vertretung des Schulleiters Tobias Kamm, der wegen einer Erkrankung verhindert war. Ins Berufskolleg gehen etwa 200 Schüler in insgesamt sieben Klassen. Zusammen mit den Berufsschulklassen werden in der Ehinger Innenstadtschule 38 Klassen unterrichtet.

Die Redner informierten auch über Neuerungen an der Schule. So wurde in jedem Klassenzimmer Wlan installiert, ferner erhält die Schule demnächst 50 Tablet-Koffer. „Wir wollen, dass wirklich alle Schüler mit einem Tablet arbeiten können, auch diejenigen, die sich ein Tablet nicht leisten können“, sagte Walter Fuchs. Die Tablets bleiben in der Schule und ergänzen die 300 Computer, die in den einzelnen Räumen verteilt sind.

Bei der Veranstaltung wurde auch das neue Bewerbungsverfahren erklärt. Schüler können sich mittlerweile nur noch online anmelden. Die Anmeldung geschieht zentral, um Doppelanmeldungen zu vermeiden. Im März erhalten die Schüler eine Rückmeldung, ob ihre Anmeldung angekommen ist, mit einer Zusage können sie im Juli rechnen. „Frühere so genannte ‚halbe‘ Zusagen können wir nicht mehr abgeben“, sagte Walter Fuchs.

Viele Schüler schienen sich bereits vor dem Informationsabend informiert zu haben. „Ich habe mich fürs Berufskolleg entschieden, weil man mit dem Abschluss auf eine Hochschule gehen kann“, sagte Ellen Egel aus Oberstadion. Die 18-Jährige schließt ans Berufskolleg zunächst eine Ausbildung an und möchte dann ein Duales Studium in Betriebswirtschaftslehre beginnen.

Höherer Abschluss, aber kein Abi

„Ich wollte auch einen höheren Abschluss, aber kein Abitur“, sagte Carolin Saum aus Kirchen. Die 17-Jährige beginnt eine Ausbildung zur Kauffrau im Büromanagement. Den Studiengang Wirtschaftsinformatik strebt Jan-Thomas König aus Neuburg an. Er besucht das Wirtschaftsgymnasium und war einer der Schüler, die in so genannten Tandem-Führungen die interessierten Eltern durch die Klassenzimmer, Biologie- und Physikräume führte. Die Schüler standen auch für direkte Auskünfte zur Verfügung.

Info Am morgigen Samstag findet eine weitere Informationsveranstaltung in der Kaufmännischen Schule in Ehingen statt. Beginn ist um 10 Uhr im Gebäude Schulgasse 11.