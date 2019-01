Parteien Katrin Brotbeck auf Platz eins der CDU-Liste

Ehingen / Stefan Bentele

Die amtierende Stadträtin Katrin Brotbeck führt die Liste der CDU Ehingen für die Kernstadt zur Gemeinderatswahl im Mai an. Das haben die 124 stimmberechtigten Partei-Mitglieder, die gestern Abend im Hotel Adler an der Nominierungsveranstaltung teilgenommen haben, per geheimer Wahl entschieden. Die 56-Jährige erhielt 109 von 123 abgegebenen Stimmen, wie Paul Glökler, Kreisvorsitzender der CDU Alb-Donau/Ulm und Wahlleiter am Abend, nach der Abstimmung verkündete. Brotbeck kandidiert bereits zum fünften Mal für den Gemeinderat. Es „macht mich sehr stolz“, dass sie die Liste anführen solle, hatte Brotbeck, Mitglied der Frauen-Union, zu Beginn der Vorstellungsrunde aller 35 Kandidaten gesagt.

Auf Platz zwei der Liste steht Martin Neumann, laut Glökler erhielt er 106 von 123 abgegebenen Stimmen. Der 28-Jährige kandidiert erstmals für den Gemeinderat, ist Entwicklungsingenieur bei Centrotherm und Kreisvorsitzender der Jungen Union Alb-Donau/Ulm. Auf Platz drei haben die CDU-Mitglieder den amtierenden Stadtrat Alfred Kloker gewählt. Er ist Mitglieder der Senioren-Union und erhielt 102 der 123 abgegebenen Stimmen. Platz vier der Liste belegt mit Heinz Wiese, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Ehingen, ebenfalls ein amtierender Stadtrat, er erhielt 98 Stimmen von hier 124 abgegebenen Stimmen.

Wahlbezirke in den Teilorten

Die CDU-Mitglieder haben für den Wahlbezirk Alb/Kirchen folgende Kandidaten von Platz eins bis vier gewählt: Josef Huber mit 108 Stimmen, Alfred Schrode (114 Stimmen), Jutta Uhl (109) und Alfons Köhler (103). Im Wahlbezirk Pfarrei kann die CDU ebenfalls vier Plätze auf der Liste besetzen: Michael Mouratidis (109), Wolfgang Beck (96), Philipp Lämmle (112) und Armin Egle (98). Im Wahlbezirk Rißtissen stehen der CDU drei Plätze zu, angeführt wird die dortige Liste von Thomas Schreiner (87), Markus Strimlinger (101) und Gerold Neugebauer (97). Im Wahlbezirk Nasgenstadt haben die Partei-Mitglieder Manuel Hagel auf Platz eins gewählt (114), Peter Bausenhart auf Platz zwei (94) und Thomas Bailer auf Platz drei (103).

Die Ergebnisse für die Listenplätze 5 bis 21 standen zu Redaktionsschluss gestern Abend noch nicht fest. Ein ausführlicher Bericht zur Veranstaltung folgt ebenso wie der zur Nominierung der Kreistagswahl-Kandidaten, die im Anschluss stattfand.