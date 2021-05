09.05.2021, Bayern, München: Henry Frömmichen sagt Fürbitten bei einem Katholischen Gottesdienst mit Segnung homosexueller Paare im Rahmen einer bundesweiten Aktion in der Kirche St.Benedikt und wird dabei von einem Kameramann gefilmt. Unter dem Motto #liebegewinnt laden Pfarrer in ganz Deutschland um den 10. Mai herum zu Gottesdiensten ein, in denen homosexuelle Paare gesegnet werden können. Es ist eine Protestaktion gegen ein vor kurzem veröffentlichtes Schreiben, in dem der Vatikan diese Segnungen verbot. Foto: Felix Hörhager/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Felix Hörhager