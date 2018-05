Geburtstag Gerhard Zinke feiert seinen 100. Geburtstag

Ehingen / Christina Kirsch

Gerhard Zinke aus Ehingen feiert seinen 100. Geburtstag – dank gesunder Ernährung. OB Alexander Baumann gratuliert.

Als Gerhard Zinke zwei oder drei Jahre alt war, verließen seine Eltern ihre Heimat Schlesien. Das war in den 1920er Jahren. „Es gab für Bergmänner keine Arbeit mehr“, erzählt der Senior. Die Familie ließ sich daraufhin im Kohlebergbaugebiet des Ruhrgebiets nieder und Gerhard Zinke lernte den Beruf des Bergmanns, „weil das mein Vater so wollte“.

Doch der junge Mann merkte bald, dass dieser Beruf nichts für ihn war, also wurde er Kaufmann. „Zuletzt bei Hösch in Dortmund im Stahlversand“, sagt der Senior und erzählt von seiner Arbeit vor 50 Jahren als sei er erst gestern Rentner geworden. Dabei feierte Gerhard Zinke am Sonntag seinen 100. Geburtstag. Für Montag hat Oberbürgermeister Alexander Baumann seinen Besuch angekündigt.

Der rüstige Senior ist geistig und körperlich überaus fit. „Er macht immer noch den Garten“, erzählt seine Tochter Burgit. Das Anlegen von Ziergärten war Zeit seines Lebens sein Hobby und in seinem Garten stehen mehrere alte Bonsai-Bäume, die Gerhard Zinke schon jahrelang schneidet.

Für die erforderlichen Formschnitte an den Bäumen und Stauden liegt eine ganze Batterie an Scheren bereit. „Und dann muss ich natürlich gießen“, sagt Gerhard Zinke. „damit nichts eingeht“.

Zwischen Gerhard Zinkes Jugend und seiner Familienphase lag der Zweite Weltkrieg, an den er sich gut erinnert. „Ich war froh, dass ich nicht so groß bin“, sagt der 100-Jährige. „Da sind die Geschosse über meinem Kopf weggeflogen.“ Die vier Jahre Gefangenschaft in Sibirien gehören zu den schlimmen Lebensetappen.

Mobil mit dem Elektro-Scooter

Anfang der 1950er Jahre lernte Gerhard Zinke während eines Besuchs im Haus seiner Tante seine zukünftige Frau Ruth aus Hagen kennen. Im Dezember 1951 heirateten die beiden, ihre Tochter Burgit kam 1952 auf die Welt. „Ich hatte meiner Frau versprochen, ihr mal ein Häuschen zu bauen“, erzählt der Ehinger. Doch in den 50er Jahren musste man lange sparen, bis man sich ein Haus leisten konnte.

Als er selbst 50 Jahre alt war, begann er sich in Lünen ein Haus mit viel Eigenleistung zu bauen. Gerhard Zinke wäre wohl in Westfalen geblieben, wenn denn nicht seine Tochter Burgit mit ihrem Mann in den Süden gezogen wäre.

Seit 15 Jahren wohnt Gerhard Zinke nun in Ehingen und seit 2013 am Landgarbweg in einer eigenen Wohnung. Die Treppe in den ersten Stock bewältigt er mühelos. Er könne sogar noch Auto fahren, sagt der Senior. Aber seine Tochter winkt vorsichtshalber ab. Gerhard Zinke düst jedoch liebend gerne mit seinem Elektro-Scooter in die Stadt. Das Fahrzeug ist immerhin 15 Stundenkilometer schnell – und macht Gerhard Zinke damit sehr mobil.

Vor anderthalb Jahren starb Gerhard Zinkes Frau und der Senior musste lernen, den eigenen Haushalt selbst zu bewältigen. Vor allem das Kochen bereitet ihm mittlerweile viel Freude. „Morgen gibt es Eintopf mit Kohlrabi“, erzählt er.

Schon immer gesund ernährt

Bei einem 100-Jährigen drängt sich die Frage nach der Grundlage für solch ein langes, gutes Leben geradezu auf. „Mein Vater hat sich schon gesund ernährt, als das noch gar nicht angesagt war“, erklärt seine Tochter. Gerhard Zinke isst nach wie vor kein Weißmehl und nur wenig Brot. Morgens mag er zum Frühstück gerne eine Haferschleimsuppe. Außerdem steht viel Obst und Gemüse auf dem Speiseplan. Generell ist alles, was auf den Tisch kommt, frisch zubereitet.

Trotz seiner Liebe zum Schwabenland ist Gerhard Zinke kein Spätzle-Esser geworden. „Bei mir müssen überall Kartoffeln dabei sein“, sagt der 100-Jährige. „Ohne Kartoffeln ist eine Mahlzeit nicht komplett.“