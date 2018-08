Gesundheitstage Kartenvorverkauf für Wohlfühlabend startet

Ehingen/Allmendingen / Julia Deresko

Der Wohlfühlabend für Frauen zählt zu den beliebten Klassikern der Allmendinger Gesundheitstage. Auch diesmal ist es Marlinde Gabora gelungen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. „Der Wohlfühlabend wird wieder ein Topabend“, verspricht die Organisatorin. Unterhalten werden die Besucherinnen etwa von Marlies Grötzinger, die in schwäbischer Mundart ein Programm „it bloß für Schwoba-Mädla“ darbieten wird. Zuvor sind zwei Kabarettistinnen auf der Bühne zu sehen, die für die Besucherinnen ebenfalls keinen Unbekannten sein dürften. Die Rede ist von den „Fleggarätscha“, dem Schwestern-Duo mit Edith Wanderer und Sigrun Albrecht. „Weil sie im letzten Jahr so toll angekommen sind, kommen sie nochmal, mit einem anderen Programm“, sagt Marlinde Gabora.

Auch die Mode hat beim Wohlfühlabend für Frauen einen festen Platz. Die neue Herbst- und Winterkollektion präsentiert Susanne Preis, Inhaberin des Fachgeschäfts Fashion Wave in der Schwanengasse in Ehingen.

Das „begehrte Büfett“, wie Marlinde Gabora weiß, kommt wieder von den Bergemer Landfrauen. „Und es wird noch üppiger als sonst ausfallen“, kündigt die Organisatorin an.

An den Verkaufsständen gibt es Gelegenheit zu stöbern und Schönes zu entdecken. Gefilztes und Gewebtes aus Naturfasern gibt es am Stand von Marianne Wurst aus Oberdischingen, die erstmals mit dabei ist. Schals und Tücher hat Elke Bärsauter im Sortiment. Marlies Grötzinger präsentiert ihre Bücher. Das Reformhaus Jakob und die AOK sind ebenfalls vor Ort.

Info Der Wohlfühlabend findet am Freitag, 26. Oktober, im Bürgerhaus in Allmendingen statt. Karten gibt es von morgen, Mittwoch, 22. August, an in der Geschäftsstelle der SÜDWEST PRESSE in Ehingen, an der Hauptkasse im Rathaus in Allmendingen sowie im Internet unter www.swp.de/ticketshop. Der Eintritt kostet 18 Euro. Einlass ist von 17.30 Uhr an, Beginn um 18.30 Uhr.