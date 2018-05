Frühlingsfest Karten zu gewinnen

Rottenacker / swp

Der „Brass-Samsdig“ mit vier Kapellen ist in diesem Jahr das Besondere beim Frühlingsfest in Rottenacker, das der Musikverein Edelweiß vom 25. bis 28. Mai auf dem Festplatz an der Donau veranstaltet. Es geht an diesem Samstag um Brass, also schmetterndes Blech und pulsierende Beats, erklärt Wolfgang Schweikert. Einlass ins Festzelt ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Mit dabei sind die Ziddataler, sieben junge Musiker, die von traditionell böhmisch-mährischer Blasmusik bis zur Stimmungsmusik alles drauf haben. Die BlechMäns haben schon 2017 im Festzelt in Rottenacker begeistert, und für Blasmusik jenseits aller Klischees stehen die Brass-Buebe aus dem Schwarzwald, neun Jungs, die schon beim SWR-Blechduell gezeigt haben, was sie an Rock, Pop und Charts drauf haben. Den Abschluss macht dann die Partyband Muckasäck.

Für diesen Samstag verlost die SÜDWEST PRESSE heute in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Edelweiß Rottenacker drei Mal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft heute zwischen 13.30 und 13.45 Uhr in der Redaktion an unter (07391) 582-33; die Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Karten dann am Samstag, 26. Mai, zwischen 19.30 und 20 Uhr im Festbüro im Festzelt abholen. Karten im Vorverkauf kosten 7 Euro, an der Abendkasse werden 9 Euro verlangt.