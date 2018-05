Hauptversammlung Karl Scheible weiter Vorsitzender

Ehingen / ph

Beim Tischtennisclub geht es mit dem bewährten Duo Karl Scheible (1. Vorsitzender) und Stefan Schwager (2. Vorsitzender) weiter. Das war das Ergebnis bei den Wahlen der Hauptversammlung des TTC Ehingen im Hotel Adler. Eine Änderung gibt es beim Posten des Kassenwarts: Ralf Hammer gibt sein Amt nach einjähriger Übergangszeit an Guido Frömmichen weiter, der bisher Schriftführer war. Hammer war seit 1991 Kassenwart – nie gab es Beanstandungen. Daher gab es viel Lob von Scheible für die tadellose Ausführung des Amts. „Du übergibst eine top-geführte Kasse weiter“, sagte Scheible. Zum Abschied erhielt Hammer ein Präsent.

Neue Schriftführerin ist jetzt Annette Ströbele. Sportwart bleibt Patrick Huss. Das Amt des Jugendleiters bleibt für ein Jahr unbesetzt, da Wolfgang Huss nach zehn Jahren nicht mehr kandidiert hatte. Kassenprüfer sind Hans-Peter Rommel und Jürgen Abele. Zu Beisitzern wurden Carmen Heuter und Horst Leitzke gewählt.

Der Vorsitzende Karl Scheible hatte zuvor in Abwesenheit vier Mitglieder geehrt: Ralf Eickmann für 10 Jahre Mitgliedschaft, Mustafa Mehmet (10), Gerd Haid (40) und Jürgen Kloker (50). Außerdem blickte er aufs vergangene Jahr zurück: Die Kirbe mit Käs­spätzles-Verkauf war trotz des verregneten Samstagabends ein Erfolg. Auch sportlich lief es rund, wie Sportwart Patrick Huss berichtete: Die erste Herrenmannschaft wurde mit großem Vorsprung Meister der Bezirksklasse. Und auch die Jugend mischte oben mit, die Jungen U18 wurden Vizemeister und steigen auf. Viktoria Knelz erreichte bei ihrer ersten Teilnahme Platz fünf bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften. In seinem letzten Kassenbericht verbuchte Ralf Hammer ein Plus von 663 Euro. Ausgaben für Spielfeldumrandungen und Tischtennisplatten wurden durch Sponsoren und Spenden finanziert.

Scheible kündigte zum Schluss an, er wolle das Thema Datenschutz für Vereine noch in diesem Jahr abgehandelt haben. Die Fahrradtour werde mit der Fußball-WM verknüpft.