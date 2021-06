Auf der B 311 auf Höhe Oberdischingen ist es am frühen Samstagmittag zu einem Auffahrunfall mit fünf Pkw gekommen. Es hatte reger Verkehr geherrscht, der sich laut Polizei an einer roten Ampel entsprechend staute. Ein 29-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Ulm unterwegs war, musste deshalb ab...