Hobby Kaninhop ist der Renner bei Kreisschau

So manches Tier ließ sich in der Stadthalle bestaunen. © Foto: Emmenlauer

Schelklingen / Von Renate Emmenlauer

Gackernde Hühner, stolze Hähne, gurrende Tauben, bunte Enten und Kaninchen aller Größen und Rassen füllten am Wochenende die Volieren und Käfige in der Schelklinger Stadthalle. Hatte das Winterwetter am Samstag viele Besucher von einem Rundgang durch die umfangreiche Ausstellung abgehalten, herrschte am Sonntag richtiger Trubel. Zumal am Nachmittag die Siegerehrung der Kreistierschau stattfand.

Sechs versierte und teils weit angereiste Preisrichter hatten das Geflügel (355 Tiere) bewertet, zwei die 57 Kaninchen. Weshalb am Sonntag auch die Züchter vor Ort waren und den Interessierten Rede und Antwort standen. Deutlich wurde, dass die Ausstellung der Schelklinger Kleintierzüchter wegen der im dreijährigen Rhythmus dort stattfindenden Kreisschau des Kreisverbands Ulm ein hohes Renommee genießt, überdies auch für das teils außergewöhnliche und seltene Rassegeflügel. Weshalb sich die Schau für die Züchter als Plattform zum Fachsimpeln anbot.

Als absoluter Renner erwies sich der Kaninhop: Unter Leitung von Katharina Ihle hatte der Vereinsnachwuchs mit den zwölf Jugendlichen den Wettbewerb nach der Devise „Just for fun“ geboten. Viele Besucher staunten, wie hoch und wie schnell ein Kaninchen hopsen kann, vor allem, wenn am Ziel eine Karotte als Belohnung wartet. Spannend war auch das Eierrätsel – welches Ei gehört zu welchem Geflügel? Für die Besucher hatten die Helfer leckere Speisen aufgetischt.

Eduard Bonn, seit 23 Jahren der Vorsitzende der Schelklinger Kleintierzüchter, sparte nicht mit Lob: „Unsere aktiven Mitglieder haben bei den umfangreichen Vorbereitungen toll zusammengeschafft. Und auch beim Aufräumen helfen wieder alle mit.“ Auch die beiden altgedienten Vereinsmitglieder Josef Schimpl, der in wenigen Tagen 91 Jahre alt wird und noch immer Tauben züchtet, sowie sein Kamerad Josef Walter, der 77 Jahre alt ist, waren an der Kasse im Dauereinsatz.

Ob die Kleintierschau in den kommenden Jahren noch am gleichen Standort stattfinden kann, vermag Eduard Bonn noch nicht zu sagen. „Erst müssen wir wissen, was aus der Stadthalle wird.“ Notfalls dürfe man aber auch in die Festhalle nach Schmiechen ausweichen.