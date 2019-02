Kreis baut Gewerbeaufsicht für mehr Arbeitsschutz aus Kaminbrand ohne schlimme Folgen

Ehingen / ah

Vier Einsätze kurz hintereinander für die Ehinger Wehr. Zweimal lösen Wasserdämpfe die Brandmeldeanlagen aus.

„Das ging Schlag auf Schlag“, schildert Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget die Serie von Einsätzen für die Ehinger Feuerwehr, die am Montagabend kurz vor 21 Uhr bei Dettingen begonnen hatte. Dort waren wegen einer Selbsttötung 21 Fahrgäste im Zug in Richtung Sigmaringen/Schwarzwald rund eineinhalb Stunden festgesessen.

Kurz darauf musste die Feuerwehr dann zu einem Kaminbrand nach Heufelden ausrücken. Gegen 21.30 Uhr war der Alarm über die Leitstelle ausgelöst worden. Demnach hatte ein Nachbar bemerkt, dass aus dem Kamin des betroffenen Wohnhauses hohe Funken schlugen. Er alarmierte die Bewohner und die Feuerwehr. Laut Einsatzleiter Michael Mouratidis hatten die Einsatzkräfte im Dachgeschoss unverzüglich alles durchgelüftet und dort auch den Bereich rund um den Kamin von brennbarem Material freigeräumt. Immer wieder sei die Temperatur am Kamin mittels der Drehleiter kontrolliert worden. Bis zu 400 Grad Hitze wurden gemessen. „Wenn so ein Kaminbrand nicht bemerkt wird, kann das oft böse Folgen haben. Die Bewohner selbst bekommen nichts mit, bis der Dachstuhl brennt“, berichtet Mouratidis. Mit Polizei und Rettungsdienst warteten die Wehrleute auf den herbeigerufenen Kaminfeger, der den Kamin kontrolliert ausbrennen ließ. Über Schäden ist bisher nichts bekannt.

Um 22.14 wurde die Wehr dann zu Sappi gerufen. „Ein Täuschungsalarm“, berichtet Burget und erklärt das auch gleich: Ein Schlauch hatte sich gelöst und Wasserdampf war ausgetreten. Und weil die Brandmeldeanlage nicht zwischen Dampf und Rauch unterscheiden könne, sagt Burget, habe sie Alarm ausgelöst. Gestern Vormitttag hat sich so etwas dann wiederholt: Gegen 11 Uhr hat im „Café Life“ in der Oberschaffnei ein Rauchmelder in der Küche ausgelöst, offenbar wegen der Kochdämpfe dort. Unter der Leitung von Michael Mouratidis war die Wehr mit drei Fahrzeugen ausgerückt.

