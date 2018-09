Allmendinger Gesundheitstage Kabarett-Abend: Silberrücken im Nebel

Allmendingen / jad

Der Kabarett-Abend während der Allmendinger Gesundheitstage ist erneut prominent besetzt: Uli Boettcher ist mit seinem Programm „Ü 50 – Silberrücken im Nebel“ am Dienstag, 23. Oktober, in der Turn- und Festhalle zu Gast. Der Kabarettist nimmt das Publikum mit in seine spezielle Betrachtung, die er in Analogie zu einem Film über das Verhalten von Gorillas in freier Wildbahn entwickelt hat.

Ein großer Kehlsack und ein ausgeprägter Scheitelkamm sind Ausstattungsmerkmale, die junge Gorillamännchen bedingungslos akzeptieren und Weibchen für fortpflanzungstechnisch relevant halten. Bei den Menschen sei das nicht anders, meint Boettcher: Der Mann in den 50ern hat den sozialen Status, die wirtschaftliche Sicherheit und die geistige Reife, um Familie, Arbeitskollegen und Freundeskreis sicher durch die Stürme des Alltags zu leiten. Die Haare auf dem Rücken tendieren mittlerweile ins silbrige, der Kehlsack wird größer, der Scheitelkamm auch. Es läuft, könnte man meinen. Allerdings gibt es im Gesellschaftsdschungel Situationen, mit denen der Silberrücken nicht gerechnet hat – etwa die eigenen Eltern, die sich immer seltsamer gebärden; die unerklärliche Anziehung, die junge Weibchen, alter Wein und anstrengende Trendsportarten plötzlich auf ihn ausüben. Dazu kommt die Erkenntnis, dass er nicht mehr alles gehändelt bekommt, die Kraft nachlässt und langsam der Nebel aufsteigt.

Info Karten gibt es für 15 Euro in der Geschäftsstelle der SÜDWEST PRESSE in Ehingen sowie über www.reservix.de. SÜDWEST-PRESSE-Leser mit Abomax-Karte bezahlen 12 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an.