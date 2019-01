Aus den Vereinen KAB auf Krippenfahrt

Ehingen / Hans Braig

In den Kreis Biberach führte die Krippenfahrt der KAB Ehingen. 48 Teilnehmer, darunter Mitglieder der KAB Munderkingen und der kroatischen Gemeinde Ehingen, waren mit dabei.

Erste Station war die Aufhofener Wallfahrtskirche „Zur schmerzhaften Mutter Gottes“, in der Pfarrer Kilian Krug und die Kirchenführerin Monika Kammerer die Gruppe begrüßten. Kammerer ging auf die Geschichte des weithin als „Käppele“ bekannten Gotteshauses ein: „Einstmals stand auf dem Platz ein Bildstöckle, später wurde darauf eine Kapelle gebaut.“ Besonders beeindruckte das Gnadenbild die Besucher, eine wichtige Voraussetzung für die später so zahlreichen Wallfahrten. Die Krippe im Altarraum mit mehreren Wurzeln und Holzfiguren wirkte besonders naturverbunden.

Die Kirche der zweiten Station in Alberweiler wurde im Jahr 1513 geweiht, Kirchenpfleger Walter Neubrand berichtete über den Aufbau der Krippe mit ihren Darstellungen: Geburt Christ mit den Heiligen drei Königen, Heilige Familie mit Josef als Handwerker, Flucht nach Ägypten, der Knabe Jesus im Tempel bei den Gelehrten und die Hochzeit zu Kanaa mit dem Weinwunder.

Nach einer Einkehr besichtigten die Teilnehmer die Ausstellung der Wallfahrtskirche Kreuzberg in Schönebürg. Insgesamt 19 Einzelkrippen gaben den Besuchern einen besonders vielfältigen Eindruck. Der Kirchenführer und Organisator Franz Schmidberger erklärte, dass er die Tradition der Krippenbauer, die mit dem früheren Leiter der Vinzenz-von-Paul-Schule, Franz Kießling, begonnen hatte, fortsetzt. Er erklärte die einzelnen Aufbauten im Nazarener- und orientalischen Stil sowie in oberländischer und Alpenart. Schmidberger bedauerte, dass nur noch selten Gottesdienste in der Kreuzbergkirche stattfinden.

Im Anschluss begab sich die Gruppe mit vielen neuen Eindrücken auf die Heimfahrt. Der KAB-Vorsitzende Konrad Neubrand hatte die Tour bis ins Detail geplant.