Im Prozess gegen den so genannten Urspring-Mörder haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Landgericht in Ulm ihre Plädoyers gehalten. Am Freitag soll das Urteil fallen. Der heute 30-Jährige gebürtige Ulmer hatte 2006 einen Mitschüler an der Urspringschule bei Schelklingen ermordet. Er war deshalb zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Diese Strafe hat er bereits verbüßt.

Mehrere Menschen attackiert

Vor Gericht steht er nun wegen diverser Vorfälle. So soll er im Februar dieses Jahres einen Zeugen des damaligen Verfahrens mit dem Tode bedroht haben. Außerdem soll er am Fahrzeug eines Zeugen die Heckscheibe eingeschlagen haben. Schon im Januar soll er vier Menschen in Ulm attackiert haben. Eine weitere Person soll er im Februar in einem Linienbus der SWU angegriffen haben. Der Grund: Die Person soll ihn gebeten haben, den Weg freizumachen. Als er nach diesem Vorfall kontrolliert wurde, hatte er ein Butterfly-Messer bei sich. Der Mann wurde in die geschlossene Abteilung des Uniklinikums in Ulm gebracht – dort soll er sich gegenüber dem Personal so aggressiv verhalten haben, dass die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Vier Polizeibeamte soll er danach tätlich angegriffen haben.

Der Angeklagte soll nach Mitteilung des Gerichts an einer Form der Schizophrenie erkrankt sein. Eine Rolle bei der Verhandlung spielte deshalb, ob er bei einigen Taten schuldunfähig oder seine Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert war. Die Verhandlung fand wegen der Erkrankung des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Unterbringung in der Psychiatrie

Die Staatsanwaltschaft beantragte, ihn wegen zwei Taten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten zu verurteilen. Bei den übrigen Taten ging die Staatsanwaltschaft von Schuldunfähigkeit aus. Sie beantragte, den Angeklagten freizusprechen und ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Die Verteidigung ging zwar davon aus, dass der Angeklagte bei allen Taten strafrechtlich verantwortlich handelte.

Urteilsbegründung öffentlich

Sie beantragte auch, ihn zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen. Deren Höhe sei durch seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus aber bereits abgegolten. Die Begründung des Urteils am Freitag (13 Uhr, Saal 126 des Landgerichts) erfolgt aller Voraussicht nach öffentlich.