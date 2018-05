Nostalgie Justingen erhält einen Museumstreff

Justingen / Von Bernhard Raidt

Die Region bekommt eine neue Attraktion. Im alten Rathaus von Justingen entsteht ein Museumstreff, voll mit historischer Technik.

Das alte Rathaus von Justingen lag länger im Dämmerschlaf. Jetzt wird aber seit einiger Zeit dort geputzt, gerichtet und geschraubt: Der im Neckartal wohnende Heinz-Karl Koch hat das Gebäude gekauft – und er hat etwas ganz Besonderes damit vor. Denn Koch ist passionierter Sammler historischer Technik. Viele alte Motorräder, Flugzeuge, Nähmaschinen, Schiffsmodelle, Radios, eine Butterschlagmaschine mit altem Glas und vieles, vieles anderes mehr besitzt Koch. „Ich suche seit langem eine Möglichkeit, das der Öffentlichkeit zu zeigen“, sagt der 1948 geborene Technikenthusiast. Im Internet stieß er auf die Anzeige, dass das alte Rathaus von Justingen zu verkaufen sei. „Das ist genau das, was ich gesucht habe“, sagt er.

Flugzeuge in Feuerwehr-Garagen

Denn im alten Rathaus war auch die Justinger Feuerwehr untergebrach. Die einstigen Feuerwehr-Garagen eignen sich optimal, um Fahrzeuge und andere größere technische Gegenstände zu präsentieren. So hat Koch zuletzt das Modell eines Segelflugzeugs von 1932 nachgebaut, die Arbeiten in Holzbauweise nahmen hunderte von Stunden in Anspruch. Auch ansonsten bietet das seit vielen Jahren unveränderte alte Justinger Rathaus genau das richtige Ambiente, um historische Dinge zu präsentieren.

Koch kommen bei den Renovierungsarbeiten immer wieder neue Ideen. Im oberen, schönen alten Sitzungssaal des Rathauses sollen Kunst und Kultur geboten werden – etwa Wechselausstellungen von Künstlern. Für Anregungen ist Koch offen: „Die Bürger sind eingeladen, sich einzubringen“, sagt er. Deshalb hat er sein Projekt auch „Museumstreff“ genannt. Der Name ist Programm, das Gebäude mitten im Ort soll ein Treffpunkt der Justinger und ihrer Gäste werden. Die Leute in Justingen seien sehr freundlich, sagt Koch übrigens, und lobt die Zusammenarbeit mit dem Ort­schaftsrat und Ortsvorsteher Jürgen Stoll sowie mit der Schelklinger Stadtverwaltung. „Ohne deren Zustimmung wäre das Projekt nicht zustande gekommen“, sagt der Sammler.

„Es soll Spaß machen“

Unten, im Keller des Rathauses, befindet sich das ehemalige Floriansstüble der Justinger Feuerwehr. Gemütlich im Gewölbe sitzt man dort. Koch könnte sich vorstellen, dort ein kleines Café einzurichten. Der Museumstreff könnte auch für Feste genutzt werden oder für Konzerte. „Das muss sich alles entwickeln, das muss wachsen“, sagt Koch. Aber eines sei ihm klar: Er wolle das alles nicht kommerziell betreiben. „Es geht mir nicht ums Geld“, sagt der Sammler. Denn dann müsse er alles mit viel Aufwand perfekt organisieren. Lieber will Koch den Museumstreff so gestalten, dass ihm auch selbst viel Zeit und Spaß dabei bleiben – und er etwa bei gutem Wetter mit einem historischen Motorrad über die Alb düsen kann und nicht Eintrittskarten verkaufen muss. „Es soll mir Spaß machen, und es soll anderen Spaß machen.“ Nicht zuletzt liegt auch sein Wohnsitz im Kreis Esslingen rund eine Fahrtstunde entfernt von Justingen, so dass er nicht dauernd vor Ort sein kann.

Dort, im Neckartal, wird bald Platz bei Kochs frei werden, wenn der Sammler nach und nach das Museum in Justingen mit seinen Sehenswürdigkeiten ausstattet. Immer wieder kommt etwas Neues dazu. „Ich kann an keinem Schrott-Container vorbeigehen, ohne einen langen Hals zu bekommen“, sagt Koch, der einst bei Metabo als Industriemechaniker ausgebildet wurde, sich dann zum Maschinenbautechniker weiterbildete und in diesem Beruf bis zum Ruhestand arbeitete. „Aber ich sammle keinen Schrott, ich sammle Edel-Schrott“ – diese Unterscheidung ist Koch wichtig. „Ich sehe einfach das Potenzial der Sachen.“ Auch in Justingen ist er schon fündig geworden, dort hat er eine alte Wilesco-Spielzeug-Dampfmaschine entdeckt. Mit viel Aufwand und Liebe zum Detail stellt Koch die alten Sachen wieder her. „Es gibt da viele sensationelle Dinge zu entdecken.“ Die Gelegenheit, in Justingen einen Museumstreff zu eröffnen, ist äußerst günstig – die Region erfährt gerade durch das Biosphärengebiet einen touristischen Boom; neue, attraktive Angebote locken viele Gäste auf die Alb. Bis zum Herbst müssen sich die Justinger und potenzielle Museumsbesucher aber noch gedulden. Koch renoviert gerade das Gebäude und bereitet alles vor.

Es gibt viel zu tun

Dabei kann er durchaus Unterstützung ehrenamtlicher Helfer gebrauchen. „Es gibt viel zu tun“, sagt er. Außerdem sucht er noch Gegenstände für das alte Rathaus. Etwa schöne alte Stühle ohne Polster oder Glasvitrinen, in denen er Gegenstände zeigen kann. Oder einen alten Herd, der noch mit Holz und Kohlen geheizt wird und bei dem die Töpfe direkt ins Feuer gestellt werden. Und er könnte ein altes Küchenbüffet und eine Miniküche gebrauchen. Ein weiterer Wunsch von ihm: Ein altes Klavier. „Das gibt eine schöne Stimmung.“ Bis Ende Mai ist Koch allerdings privat unterwegs, erst dann nimmt er die Arbeiten am Museumstreff wieder auf.

Info Wer beim Museumstreff mithelfen will oder Dinge anzubieten hat, kann Heinz-Karl Koch unter E-Mail altesrathausjustingen@gmail.com erreichen.