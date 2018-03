Region Junge Musiker erfolgreich beim Landeswettbewerb

Region / swp

Sehr gute Ergebnisse hat es für einige Nachwuchsmusiker der Region beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Bietigheim-Bissingen und Meckenbeuren gegeben. Eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb (17. bis 24. Mai in Lübeck) erspielten sich Caroline Seiz aus Öpfingen und Johannes Schlecker aus Emerkingen (beide Horn) sowie die Ehingerinnen Annika Bosler (im Bild links, während der Tastenprobe) und ihre Partnerin Jana Schenk (im Bild rechts) in der Disziplin Klavier vierhändig. Franziska Geprägs aus Ehingen (Gesang) sowie die Erbacher David Rößler, Christian Kunz (beide Gitarre) und Paulina Vogel (Trompete) wurden mit einem zweiten Platz ausgezeichnet. Beim Bundeswettbewerb vertreten sind in der Kategorie Schlagzeug-Ensemble Simon Grimm aus Öpfingen, Samuel Götz aus Ehingen und David Härle aus Untermarchtal. Einen ersten Platz ohne Weiterleitung erzielten Tim Knab, Johannes Renz, Julian Fiesel und Marino Munivrana aus Ehingen (alle Schlagzeug-Ensemble).