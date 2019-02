Vortrag Julia Kohler wandert 676 Kilometer zu Fuß

Oberdischingen / ANNE HAGENMEYER-HOBEN

In 21 Tagen hat Julia Kohler zu Fuß den Nordosten Spaniens auf dem Pilgerpfad Ignatius von Loyola durchquert; im vollbesetzten Cursillo-Haus in Oberdischingen erzählte sie von ihren Wandererlebnissen. Die Leiterin des Hauses war im August auf dem weniger besuchten Pilgerweg, dem Camino Ignaciano, unterwegs. Sie wollte auf der Wanderschaft ganz alleine sein, ein weiterer Grund war der Heilige Ignatius: „Sein Lebensweg ist für mein Leben der ,rote Faden’, an dem ich entlang gehe“.

Mit seinem Leitspruch: „Bewahre dir in allen Dingen die Freiheit und siehe, wohin dich Gott führt“ flog sie nach San Sebastian und suchte zuerst den Geburtsort des Heiligen, Loyola, auf. Von dort aus ging es dann in 21 Tagen auf 676 Kilometern quer durch Spanien: Zuerst durchs bergige Baskenland, dann durch weite Ebenen in den Provinzen La Rioja, Aragón und später in die katalonischen Berge zum Wallfahrtsort Montserrat, wo Ignatius sein Rittergewand gegen ein Pilgerhemd getauscht hatte.

Julia Kohler ist mit leichtem Gepäck gewandert. Die fünf Kilogramm auf dem Rücken würde sie beim nächsten Mal reduzieren, ein zweites Paar Sandalen war überflüssig – das Paar an ihren Füßen hielt durch. Zwei Garnituren Kleidung reichten. Essen und Unterkunft fand sie in den kleinsten Dörfern – je spartanischer und einsamer, umso besser, berichtete sie. „Eine Banane, eine Avocado oder ein paar Nüsse fand ich immer wieder.“ Eine richtige Mahlzeit gab es nicht alle Tage. Fotos hat sie mit dem Smartphone gemacht.

Wichtig war für Julia Kohler am Anfang die Einsamkeit. Sie wollte definitiv den ganzen Tag alleine sein und brauchte auch am Abend keine Unterhaltung. Hunde und Katzen, Kühe, Schafe und wilde Pferde waren ihr Begleitung genug. Die selbst auferlegte Strenge lockerte sie erst in den letzten Tagen, wo sie sich allabendlich mit einem Ehepaar an der nächsten Station verabredete. Um wieder ins Leben zurückzukehren, habe sie ganz bewusst gegen Ende das Stadtfest in Manresa genossen, bevor sie von Barcelona aus nach Hause flog.