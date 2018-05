Glaube Jugendtag: Herausforderung, Neues zu wagen

Untermarchtal / Christina Kirsch

„Nehmt Neuland unter den Pflug“ war das Motto des Jugendtags im Kloster Untermarchtal. 1000 Jugendliche kamen.

„Wir sind 100 Kilometer gelaufen, um hier her zu kommen“ – die 21 Jugendlichen aus Lauffen am Neckar, die bei der Sternwallfahrt zum Kloster Untermarchtal einige Strapazen auf sich genommen hatten, kamen am Samstagnachmittag dennoch gut gelaunt im Kloster an.

Der Jugendtag war mit perfektem Wetter gesegnet und die etwa 1000 angemeldeten Jugendlichen konnten sich auf den Wiesen des Klostergeländes verteilen. In Plantschbecken kühlten die Wallfahrer ihre müden Füße. Die einzelnen Gruppen waren aus Isny im Allgäu nach Untermarchtal geradelt oder kamen zu Fuß aus der näheren Umgebung. Schwester Ruth und Schwester Katharina-Maria begrüßten die Gruppen. Auf dem Parkplatz vor dem Bildungshaus zeigten die Lauffener eine pantomimische Szene, in der sie das Motto „Nehmt Neuland unter den Pflug“ mit Symbolen darstellten.

Mit Omas altem Pflug

Die Jugendlichen der Seelsorgeeinheit Marchtal hatten sich einen Pflug gebastelt, mit dem sie einzogen. Am Ende der Willkommenszeremonie kamen dann noch die Allmendinger mit einem Traktor angetuckert. Heiko Leichtle lenkte den Bulldog und sein Bruder Mark schleppte einen alten Pflug von Oma Anneliese hinterher.

Nach dem freudigen Wiedersehen versammelten sich die Jugendlichen bei einem meditativen Wortgottesdienst mit dem Chor „Lichtblick“ in der Vinzenzkirche. Die Schwestern boten Gespräche an und abends traf man sich noch zu einem Hip-Hop-Konzert mit der Gruppe „fil_da_elephant“ aus Esslingen im Zelt. Wer den Tag mit besinnlicher klassischer Musik ausklingen lassen wollte, hörte in der Rosenkranzkapelle Simon Ehrler und Lucas Fülling zu.

Am Sonntag konnten die Jugendlichen an Interessenkreisen teilnehmen. Es gab Tipps zu Lebensentscheidungen, Erfahrungsberichte von Alkoholkranken sowie Einblick in den interreligiösen Dialog, die Gefängnisseelsorge, sowie in die Themen Sekten und Esoterik. Großen Zulauf hatte die „Espresso-Church“: „Wir geben spirituelle Impulse für den Alltag und wollen klein und stark wie ein Espresso sein“, sagte Wolfgang Müller von der Hauptabteilung IV pastorale Konzeption der Diözese. Mit der Ausgabe des kostenlosen Kaffees war auch die Werbung für eine Alltags-App verbunden.

Es bleibt immer ein Restrisiko

Höhepunkt eines jeden Jugendtags ist der Abschlussgottesdienst im großen Zelt. Erstmals zelebrierte Weihbischof Matthäus Karrer die Messe, die auch in das Pflegeheim Maria Hilf übertragen wurde. In seiner Predigt ging Karrer auf das Motto des Jugendtags ein. Es sei ganz normal, in seinem Leben viel Neues zu entdecken und auszuprobieren, sagte der Bischof. Jugendliche gingen neue Herausforderungen leichter an als Erwachsene, denen das Betreten von Neuland manchmal schwer falle. Neuland bringe einen an die Grenzen seiner Möglichkeiten und beim Schritt in eine ungewisse Zukunft suche man stets Halt. „Es bleibt immer ein Restrisiko, dass es nicht gelingt“, sagte Karrer. Dennoch könne man auf die Zusage Gottes vertrauen. An die Institution Kirche gewandt, stellte der Weihbischof fest, dass es auch „der Kirche nur gut tut, Neuland zu betreten“.