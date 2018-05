Wettbewerb Jugendrotkreuzler messen sich im Kreisentscheid

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

75 Teilnehmer des Jugendrotkreuzes, darunter aus Ehingen, Schelklingen und Munderkingen, haben sich am Samstag auf dem Gelände der Grund- und Hauptschule Oberdischingen in vier Kategorien der Jury gestellt. 30 Helfer aus dem Kreisverband Ulm, dem 390 Mitglieder in 29 Jugendgruppen aus 18 Ortsvereinen angehören, organisierten die Veranstaltung.

Gefragt war Rotkreuz-Wissen mitsamt einer realistischen Unfalldarstellung und Erster Hilfe, soziales Engagement mit Fragen aus dem Umfeld der Teilnehmer, etwa über Ernährung und Rechte von Kindern sowie Geschicklichkeit, Teamarbeit und Kreativität.

Bei den Bambini (6 bis 9 Jahre) darf sich eine Gruppe aus Munderkingen auf die Teilnahme am Landeswettbewerb freuen. In der Stufe II (13 bis 16 Jahre) kam eine weitere Gruppe aus der Donaustadt auf Platz zwei, Platz eins der Stufe III (17 bis 27 Jahre) belegte das JRK aus Ehingen, das sich nun wie die Gruppe aus Beimerstetten /Weidenstetten (Stufe I/10 bis 12 Jahre) und Langenau (Stufe II/13 bis 16 Jahre) für den Landesentscheid qualifiziert hat.

Kreisjugendleiter Stefan Gerstenberger und sein Stellvertreter Marc Himmelhahn waren mit den Leistungen der Jugendrotkreuzgruppen mehr als zufrieden. "Unsere Jugendgruppen im Kreisverband sind top ausgebildet. Da sind wir richtig stolz drauf", sagte Stefan Gerstenberger.

Sichtlich abgekämpft, aber zufrieden schien der DRK-Nachwuchs bei der Preisverleihung, bei der es Pokale, Trophäen und Sachpreise gab. Das Jugendrotkreuz Oberdischingen konnte aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen.