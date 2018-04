Kirche Jugend und Ökumene

Untermarchtal / swp

Jugend, Ökumene und die Kirchengemeindeordnung stehen im Mittelpunkt der öfffentlichen Sitzung des Diözesanrats, der sich morgen und am Samstag unter Vorsitz von Bischof Gebhard Fürst im Bildungsforum im Kloster Untermarchtal trifft. Über den Stand der Ökumene nach dem Reformationsjubiläum referiert am ersten Sitzungstag die Theologieprofessorin und Ökumeneexpertin Dorothea Sattler aus Münster. Der in der Diözese für die Ökumene zuständige Domkapitular Heinz-Detlef Stäps berichtet über das Miteinander der Konfessionen in der Diözese. Über die Erfahrungen mit dem Reformationsjubiläum und über ökumenische Zukunftsperspektiven in Württemberg spricht der Vertreter der Württembergischen Evangelischen Landessynode im Diözesanrat, Ulrich Hirsch.

Anlässlich der von Papst Franziskus für Oktober geplanten Jugendsynode informieren das Bischöfliche Jugendamt und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) den Diözesanrat über aktuelle Themen der katholischen Jugendarbeit. „Dabei geht es unter anderem um Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche in der Kirche, um die Verknüpfung von Jugendarbeit und Schule, um Freiwilligendienste und die Theologie der Jugendverbände und den Mehrwert von Verbänden“, erklärt BDKJ-Diözesanleiterin Alexandra Guserle. Außerdem beraten die rund 120 Delegierten im Diözesanrat die Kriterien für den Einsatz des pastoralen Personals in den kommenden Jahren sowie die Novellierung der Kirchengemeindeordnung.