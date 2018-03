Engagement Jubiläumsabend der Bergemer Landfrauen

Ennahofen / RENATE EMMENLAUER

Die Bergemer Landfrauen sind der zweitgrößte Verein im LandFrauen-Kreisverband Ehingen.

40 Jahre Bergemer Landfrauen – für Gunda Staiger und ihr Team die ideale Gelegenheit, die Jahreshauptversammlung mit einem kleinen Jubiläumsfest zusammenzulegen. So waren am Sonntagabend im frühlingshaft dekorierten Saal des Kommunikationszentrums „Farrenstall“ alle Bergemer Landfrauen samt Partner und Ehrengästen eingeladen.

Gunda Staiger verzeichnete für Ende 2017 122 Mitglieder. „Damit sind wir der zweitgrößte Landfrauenverein im Kreisverband Ehingen.“ 2017 angeboten wurden etwa Vorträge zum Thema „Hilfe, ich habe ein Smartphone“, eine Kochvorführung mit modernen Geräten, ein „gesundes Frühstück“, Irisdiagnose mit einem Heilpraktiker sowie der Vortrag „Nie mehr sauer und ausgelaugt – das richtige Verhältnis von Säuren und Basen“. Ein Musicalbesuch in Stuttgart mit 96 Frauen stand auf dem Programm, der Vortrag „Positives Denken – ein Weg zu mehr Gelassenheit“ und eine Nachtwanderung.

Neun Lichtstuben

Die historische Laufgruppe nahm am Kreismusikfest in Schmiechen teil, die Landfrauen beteiligten sich am Fest im Zentrum, besuchten das Kutschenmuseum in Bühlenhausen, bewirteten beim Erntedankfest in Weilersteußlingen und beim Wohlfühlabend der SÜDWEST PRESSE. Ebenfalls auf der Agenda stand die Teilnahme am Vortrag „Jeder ist normal“ mit Schwester Teresa Zukic, der Besuch des Theaters in Heroldstatt und des Bregenzer Weihnachtsmarkts. Den Abschluss bildete der Adventsnachmittag. Die Landfrauen haben zudem das Frauenfrühstück des Kreisverbands für 320 Frauen ausgerichtet. Neun Lichtstuben mit 103 Frauen fanden statt, bei denen alte Bilder von den Lutherischen Bergen ausgewertet wurden. 2017 seien 1185 Frauen bei 45 Veranstaltungen dabei gewesen.

Gunda Staiger gab einen kurzen Ausblick auf die für 2018 geplanten Veranstaltungen: Am 22. März findet der Vortrag „Hülsenfrüchte – eine vollwertige Alternative“ statt, für 4. April ist der Musicalbesuch in Stuttgart terminiert, am 11. April gibt es den Vortrag „Gesundheit beginnt im Darm“. Eine Halbtagesfahrt und der Besuch eines Weihnachtsmarktes sind geplant. Auch beim Fest im Zentrum in Allmendingen sind die Landfrauen wieder dabei, ebenso beim Wohlfühlabend im Bürgerhaus.

Heidi Nothacker bescheinigte auch im Namen von Ruth Barth, der weiteren Kreisverbandsvorsitzenden, Gunda Staiger ein großes Herz und sprühende Leidenschaft für die Landfrauen. Heidi Nothacker stellte fest: „Die Hände in den Schoß legen geht bei uns nicht. Wir brauchen jede einzelne Landfrau.“

Ortsvorsteher Günther Mang überreichte einen Scheck der Gemeinde Allmendingen. Lore Schüle-Block, Barbara Schrade, Tina Paal, Ulla Gaus und Jutta Scherb überraschten ihre Vorsitzende mit einem originellen „Notfallpaket“ und einem Blumenstrauß. Ein Abendessen, Sekt sowie eine Bilderpräsentation und schwäbische Comedy mit den „Fleggarätscha“ bereicherten das Jubiläumsfest.