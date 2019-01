Kommunalpolitik Josef Renner geht in zweite Amtszeit

Josef Renner geht in zweite Amtszeit

Emeringen / Dietmar Burgmaier

Der im vergangenen Oktober wiedergewählte Bürgermeister von Emeringen, Josef Renner, hat am Freitagabend im Bürgerhaus vor mehr als 90 Gästen seinen Amtseid wiederholt. In seiner Rede erklärte Renner den Ausbau des schnellen Internets als das erste Ziel seiner Arbeit. Auch will er bezahlbares Bauland schaffen und die Wohnqualität erhöhen.

„Beim schnellen Internet haben wir bereits im Jahr 2011 den entscheidenden Schritt gemacht“, führte Renner aus. Damals wurde schon eine 3,3 Kilometer lange Breitband-Trasse zur Versorgung der 140-Seelen-Gemeinde angelegt. „Jetzt folgt noch die Strecke bis zur Kreuzung nach Rechtenstein“, kündigte der Bürgermeister an. Ziel sei es, jedes Haus ans Glasfasernetz anzubinden. Außerdem sollen Versorgungslücken im Handynetz geschlossen werden.

Beim Bauland geht Emeringen mit einem Quadratmeterpreis von 78 Euro in den Wettbewerb mit anderen Gemeinden. „Dieser Preis ist durch die Gemeindekasse noch subventioniert“, sagte Renner. Das Baugebiet „Auf der Breite“ mit Ausblick auf den Bussen hält er für „traumhaft schön“. Ein erster Abschnitt ist bereits erschlossen; ein Bauherr hat schon mit dem Kellerbau begonnen. Insgesamt sollen 15 Plätze erschlossen und angeboten werden.

Vorbildliche Wahlbeteiligung

Auch in der Ortsmitte tut sich was: Auf einer Länge von 160 Metern soll der verdolte Bach geöffnet und renaturiert werden. In diesem Zusammenhang wird eine innerörtliche Flurbereinigung durchgeführt. Die angrenzenden Grundstücksbesitzer hätten „alle unterschrieben“, sagte Renner.

Landrat Heiner Scheffold betonte in seinem Grußwort die Sparsamkeit der Gemeinde. Als vorbildlich bezeichnete er die hohe Wahlbeteiligung von fast 80 Prozent. Renner hatte bei der Wahl am 14. Oktober 95,6 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Scheffold hält die Kleinstgemeinde für „lebens- und liebenswert“. Der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Dr. Michael Lohner, bezeichnete Renner als „Glücksfall“, weil dieser akkurat arbeite.

Grußworte sprachen auch Diakon Johannes Hänn, Ludwig Schwendele für die Musikkapelle Zwiefaltendorf und Gabi Walter für den Reitverein.