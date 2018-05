Niederhofen Josef Keller ist SV-Ehrenvorsitzender

Aus den Abteilungen

Bilanz Markus Hügle (Fußball aktiv) meldete 27 Aktive und aktuell den 8. Platz der Kreisliga B, die Reserve auf Platz 6. Als Anreiz fürs Training wurde ein Bonussystem mit Gutscheinen eingeführt. Weil der SVN keine Schiedsrichter stellt, musste 2017 mehr als 1000 Euro Strafe an den WFV bezahlt werden. Dirk Blass (Jugendfußball) kündigte neue Leitlinien an, da der Jugendfußball im Verein mittelfristig keinen Bestand habe: Bis auf die B-Jugend sind alle Jugendklassen in Spielgemeinschaften aktiv. Laut Peter Schleker (AH-Fußball) halten sich kameradschaftliche und sportliche Aktivitäten die Waage. Wie Ulrike Seiffert (Frauengymnastik Niederhofen) berichtete, sind 28 Frauen mit dabei. Manuela Braig und Anna-Lena Seiffert betreuen die 30 Mädchen und Buben des Kinderturnens. Die Abteilung feiert heuer das 40-Jährige. Der Frauengymnastik Heufelden gehören laut Irmgard Maier zwölf Frauen an. Die Abteilung Dart ist derzeit nicht aktiv. Zum Bereich Modellbau, Computer, Technik informierte Heinz Walk, dass der 3D-Druck weiterentwickelt werden solle, um Figuren auf Hochzeitstorten zu gestalten. Eine alte Zeichenmaschine wird als CNC-Maschine umgearbeitet, um Flugmodelle zu bauen.