Jagd Hauptversammlung der Jägervereinigung Ehingen

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Kreisjägermeister Johann Krieger, sein Stellvertreter Heinz Braun, Kassenwart Fabian Schuh und Schriftführer Marc Ullmann sind in der Hauptversammlung der Jägervereinigung Ehingen am Freitagabend in der „Rose“ in Berg einstimmig für weitere vier Jahre wiedergewählt worden.

Johann Krieger berichtete in seinem Jahresrückblick unter anderem vom VHS-Kurs „Mit dem Jäger auf der Pirsch“, von den zahlreichen Veranstaltungen für Kinder und von der Ehinger Kirbe, wo die Jäger bewirteten. Die Resonanz zeige, dass der Zuspruch nach Wildfleisch zunehme. „Wir Jäger sind Produzenten der mit gesündesten Lebensmittel.“ Erfreut teilte Krieger mit, dass man 15 neue Mitglieder verzeichne. Aktueller Stand: 290.

Zum Thema Wölfe sagte Krieger, dass diese weniger der Jägerschaft Probleme bereiten, mehr der Weidewirtschaft und dem Wildgatter. Gerade für Schäfer, die für Biotoppflege auf der Schwäbischen Alb unentbehrlich seien, bedeute der Wolf eine hohe Belastung. Krieger prognostizierte, dass die ganzjährige Schonzeit für Wölfe in fünf bis sieben Jahren nicht mehr zu halten ist, da der Wolf das Naturgefüge enorm schädigen wird. Krieger stellte die Position klar dar: Akzeptanz einer natürlichen Besiedelung, Widerstand gegen aktive Ansiedlungspolitik. Dies werde bereits in Rheinland-Pfalz praktiziert.

Auf die Schweinepest reagieren

„Es stellt sich nicht die Frage, ob sie kommt, sondern wann sie kommt,“ zitierte Krieger Minister Peter Hauk zur Afrikanischen Schweinepest: Schwarzwild dürfe jetzt ganzjährig bejagt werden, da es als Hauptüberträger gilt. Für eine effizientere Bejagung forderte Krieger die Einführung der Nachtsichttechnik. Außerdem sollten die Fleischbeschaugebühren abgeschafft sowie die Untersuchungszeiten der Proben verkürzt werden. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis habe hierzu bislang nicht reagiert.

Krieger lobte die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Ehingen: Die waldwirtschaftliche Auswahl der Bäume liege im Einklang mit den Belangen der Jäger. Oberbürgermeister Alexander Baumann hob die gute Verbindung von Jägerschaft und Stadt heraus: „Ich weiß, was die 178 Quadratkilometer Fläche auf Gemarkung Ehingen alles an Hege und Pflege bedürfen.“

Norbert Zimmermann als Ortsvorsteher von Berg und Besitzer des Landgasthofs Rose, zeigte sich erfreut, dass mit der Esskastanie, die vor der Versammlung von den Jägern bei der Grundschule Berg gepflanzt worden war, nunmehr bereits vier „Jäger-Bäume“ in Berg stehen. Ein weiterer Bericht folgt.

Info Die Jäger können ihr Wildbret seit dem Jagdjahr 2017/2018 über die Internetseiten der Jägervereinigung Ehingen www.jaeger-ehingen.de vermarkten.