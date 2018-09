Kunst Jo Winter stellt in der Galerie aus

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Jo Winter und Anne Linder von den Kunstfreunden sind sich nicht ganz einig. Ist das nun ein Wiederkommen oder eine Widerrede, ein Widerspiegeln oder ein „Widerspiel“, wie die Ausstellung letztlich genannt wurde? „Es ist auf jeden Fall ein Widerspiegeln, wie es mir geht“, sagt Jo Winter bei einem Rundgang. Man muss nur die Schwelle von einem Raum zu anderen übertreten und schon befindet man sich in einem völlig konträren Gemütszustand. Es geht von Schwarz zu Weiß, von Ruinen zu Tempeln, von ausgerissenen Bäumen zu aufstrebenden Knospen.

Es sind oft bestimmte Anlässe oder Begebenheiten, die Jo Winter zur Kettensäge oder zum Pinsel greifen lassen. „Da habe ich mich über die Ereignisse in Chemnitz so aufgeregt, dass ich das unbedingt loswerden musste“, erklärt der 1949 geborene Schwabe einige Tuschezeichnungen. Breite, geradezu hingefetzte Pinselstriche treffen aufeinander und streben voneinander fort. Es steckt viel Energie in diesen Hass- und Wut-Bildern.

Das daneben liegende Boot erzählt auch eine tragische Geschichte. Aus einem Baumstamm hat Jo Winter ein Boot ohne Boden gesägt. Ein kleines Haus klebt an dem Bootsgerippe. Es ist zu klein, um der Besatzung Rettung zu gewähren. Die Skulptur spricht von Hoffnungslosigkeit, Heimatlosigkeit und Verzweiflung. „Hier ging es mir schlecht“, sagt der promovierte Biologe zu schwarzen Hausruinen und Boot.

All die schwarzen Tempelchen und Hütten, die niemand zu bewohnen scheint, hat er durchs Feuer geschickt. So bekamen die schwarzen Skulpturen eine samtene Haut aus Ruß. Im nächsten Raum der Galerie scheint es Jo Winter schon besser gegangen zu sein. Hier streben Knospen aus Holz in die Höhe. Die Häuser sind mit weißer Acrylfarbe lasierend angemalt. Aber man spürt eine poetische Menschenleere und ein verlassen Sein. Bei Winter sind die Menschen alle schon weg. Sie haben Ruinen und leere Häuser hinterlassen.

Mit Griff wird’s eine Waffe

Im Gang hängen heraldische Zeichen. „Das sind ausgerissene Bäume, verkehrt herum aufgehängt“, erklärt der Bildhauer. Man könnte den Stamm auch als Griff verstehen und schon habe man eine Waffe in der Hand. Eine rußige Waffe, die ihren Träger sofort verraten würde.

Die Kuratoren Anne Linder und Volker Sonntag haben die Galerieräume nach Farben und Stimmungen bestückt. Das passt. Die Zeichnungen auf Architekten-Pergament, denen oft ein alter Maschinenplan oder eine Landschaftskarte zu Grunde liegt, fügen sich in ihrer flächigen Perspektivlosigkeit gut in die Skulpturenlandschaft ein.

Als er beim Ausstellungsaufbau wieder in die Umgebung seiner Kindheit zurückkam, habe das viel in ihm ausgelöst, berichtet der Künstler. Widersinnig sei das gewesen. Erinnerungen an seinen Vater und seine Mutter aus Ulm seien hochgeschwemmt worden. So ganz auf die Reihe bekomme er das nicht. Das muss auch nicht sein. Es ist alles ein Widerspiel.