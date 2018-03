Hauptversammlung JHV TSV Rißtissen

Blick in die Abteilungen des TSV

Turnen ist mit 250 Mitgliedern die größte TSV-Abteilung. Das Angebot war vielfältig: Teilnahme am Landesturnfest, Altpapiersammlung, Sportabzeichen mit 61 Kindern und vier Erwachsenen, Gesundheitstag für Frauen, Männersporttag, Männersport „Fit & Fun“, Kinoabend für die Turnjugend, Tanzauftritte beim Ball der Vereine, Gestaltung der Kinderfasnet mit sechs Tanz- und Turngruppen, Kooperation Grundschule/Verein mit einem Zuschuss für fünf Rubriken, seit September gibt es Yoga, die Pilates-, DeepWork-, Zumba- und Stepkurse laufen gut, ebenso die Wirbelsäulengymnastik und das Frauenturnen. Die Schwimmkurse sind erfolgreich, berichtete Silke Stückle.

In der Fußballjugend spielen 40 Kinder und Jugendliche, teils in Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen. Beim Fußball steht die erste Mannschaft auf Platz drei, ebenso die zweite Mannschaft. Acht eigene Schiedsrichter haben 229 Spiele gepfiffen.

Im Tischtennis trägt die Jugendarbeit mit dem versierten Trainer Früchte. Beim Prellball sind zwei Teams in der Runde. Die Männer 40 haben die Württembergische Vizemeisterschaft erreicht.

Die Abteilung Freisportsport verbucht wöchentlich zwischen 13 und 18 Männern, die von Oktober bis April in der Halle Sport treiben, von April bis Oktober mit dem Rad unterwegs sind.