Mission Ehingerin in Indonesien: Jeder Tag eine neue Herausforderung

Ehingerin in Indonesien: Jeder Tag eine neue Herausforderung

Ehingen / SWP

Regina Weiser aus Ehingen hat acht Wochen lang in Indonesien gelebt und gearbeitet.

Jeder Tag barg eine neue Herausforderung, „neue Gänsehaut-Momente – immer wieder kommt man an seine Grenzen und überschreitet diese.“ Dies sagt Regina Wieser aus Ehingen. Sie arbeitet bei der St. Elisabeth-Stiftung und war mit zwei Kollegen für acht Wochen in Indonesien. Die drei Mitarbeiter haben in Einrichtungen der Franziskanerinnen von Reute mit den einheimischen Schwestern gelebt und gearbeitet, berichtet Christian Metz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung.

Regina Wieser war auf der Insel Tello eingesetzt, wo die Franziskanerinnen eine Poliklinik, ein Mädcheninternat, einen Kindergarten und eine Nähschule betreiben. „Die Menschen dort leben nur vom Fischfang, es gibt einfach keine Arbeit“, wird sie in der Mitteilung zitiert. Viele könnten sich nicht einmal einen Sack Reis leisten. „Trotzdem sind sie glücklich und zufrieden. Das hat mich am meisten beeindruckt.“

Die 32-Jährige hat Soziologie studiert und arbeitet in der Stiftungszentrale in Bad Waldsee im Referat Kommunikation. In Asien habe sie gelernt, „die kleinen Dinge im Leben zu schätzen“.

Auch ihre Begleiter Robert Banaditsch und Marina Maier haben reiche Erfahrungen gemacht. „Es ist eine andere Welt“, sagt Banaditsch, und da stimmen ihm die beiden Frauen uneingeschränkt zu. Für alle drei war es der erste Aufenthalt in Indonesien, auf den sie im Rahmen des Programms „mitleben – mitarbeiten – mitbeten“ der St. Elisabeth-Stiftung intensiv vorbereitet worden waren, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Erfahrung nicht missen

Dazu gehörten etwa ein Sprach- und Kulturkurs sowie Erlebnisberichte von Kollegen, die zuvor schon ausgesandt worden waren. Sich selbst auf den Weg zu machen sei dann aber doch noch einmal etwas anderes. Die Frage, ob sie nochmal dorthin gehen würde, kann Regina Wieser momentan noch nicht beantworten. „Auf keinen Fall möchte ich die Erfahrung missen.“

