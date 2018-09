Hilfe Jedem eine Chance

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

„Damit sie in Ehren ihr Brot verdienen“. Dieser Anspruch leitete einst den pietistischen Schwaben Johann Ludwig Schneller an. Er reiste Anfang des 19. Jahrhunderts nach Jerusalem, um zu missionieren. Dort gründete er ein Waisenhaus, das zum Grundstein einer erfolgreichen Arbeit wurde. Das berichtete die Politologin und Religionswissenschaftlerin Katja Dorothea Buck beim Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus am Wenzelstein. Sie hatte die Waisenhäuser nahe der syrischen Grenze mehrfach besucht.

Schneller wurde zum Wegbereiter diakonischer und missionarischer Aktivitäten im Nahen Osten. Doch 1939 musste sein Waisenhaus schließen, die Nachkommen der Familie wurden nach Australien deportiert. 1952 konnte aber im Libanon der Grundstein für ein neues Haus gelegt werden, das heute 180 Kinder beherbergt. 1959 folgte die Grundsteinlegung in Jordanien. „Heute werden vor allem Sozialwaisen aufgenommen“, sagte Buck. Palästinensische Flüchtlingskinder, Kinder psychisch kranker Eltern oder Kinder von Inhaftierten finden Aufnahme.

„Das Besondere ist, dass Christen und Muslime miteinander leben.“ Es gelte der Grundsatz, jedem eine Chance zu geben. Diesen Grundsatz würde Buck auch gerne auf Flüchtlinge in Deutschland angewandt wissen. Eine Chance habe jeder verdient. Dazu gehöre bei jungen Flüchtlinge auch die Chance, einen Beruf erlernen zu können. „Damit sie in Ehren ihr Brot verdienen“, wie es Schneller schon postulierte.