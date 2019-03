Kultur Jazz mit Tuija Komi im Franziskanerkloster

Ehingen / swp

Mit Tuija Komi kommt am Samstag, 16. März, 20 Uhr, eine Jazzsängerin ins Franziskanerkloster, die den Swing des Nordens verkörpert. Zu hören ist Musik von ihrer CD „Midnight Sun“. Tuija Komis persönlicher Duktus sei es, der dem Programm der Wahlmünchnerin mit finnischen Wurzeln sein Leuchten verleiht, heißt es in der Ankündigung. Das „Tuija-Komi-Quartett“ spielt Klassiker des Pop wie „Thank You For The Music“ von Abba und „You Make Me Feel Brandnew“ von Simply Red. Entstanden ist diese musikalische Hommage an ihre Heimat während eines Song-Writing-Workshops mit 200 Menschen aller Nationalitäten in Italien. Mitwirkende sind: Tuija Komi (Gesang), Walter Lang (Piano), Peter Cudek (Bass) sowie Martin Kolb (Schlagzeug). Der Jazzclub Ehingen veranstaltet das Konzert in Verbindung mit der VHS.

Info Karten im Vorverkauf beim Jazzclub Ehingen, www.jazzclub-ehingen.de, und an der Tageskasse.